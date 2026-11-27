Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США направили Украине позитивные сигналы относительно использования спутниковых систем Starlink и Starshield. В то же время проблема остается нерешенной: на временно оккупированных территориях по-прежнему фиксируются ограничения в их работе.

У Зеленского попросили рассказать, что сейчас происходит с ограничениями Starshield и Starlink.

«Раньше у нас было больше проблем, но американская сторона послала некоторые позитивные сигналы», — ответил украинский президент.

На уточняющий вопрос, вернулась ли система уже к норме, Зеленский отметил, что «она вернулась к норме на той территории Украины, которую мы контролируем».

«Но сейчас у нас есть ограничения на временно оккупированной территории. Это проблема. Мы не можем перехватить реактивные «шахиды» с помощью перехватчиков на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой территории, но часто бывает уже слишком поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и т. д.», – пояснил он.

Также его спросили, является ли это решением Белого дома.

«Технически — это SpaceX. Политически — не знаю. Действительно не знаю. Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, они говорят, что это другие; мы спрашиваем других, они говорят, что это не они. Самое главное — это вопрос решения. Так же, как и с ракетами Patriot: поставлять их или нет. Это вопрос политического решения», – добавил Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация с ограничениями работы системы Starshield в Украине остается неурегулированной.

Украина нашла способ обойти ограничения на использование Starshield над РФ – Fire Point.

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