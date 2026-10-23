Президент Владимир Зеленский заявил, что новые удары Российской Федерации, государства-агрессора, показали отсутствие изменений в позиции Кремля относительно войны против Украины. Как сообщает Channel NewsAsia, атака началась почти сразу после многочасовых переговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

В Киеве воздушная тревога продолжалась ночью и днем. По данным городских властей, погибли два человека, еще более 30 получили ранения. В восточном городе Лозовая в результате атаки на рынок погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет, десятки человек получили ранения.

Удары по регионам Украины

За ночь под ударом оказались 12 регионов Украины. Повреждены жилые дома, энергетические объекты, магазины, кафе и монастырь в Киеве. Всем семьям и детям приказали эвакуироваться из прифронтовых Краматорска и соседнего Славянска после серии атак, в результате которых погибли десятки мирных жителей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Зеленский заявил, что Россия «явно использует замедление поставок средств противовоздушной обороны от наших партнеров». Украина неоднократно призывала союзников, в том числе США, передать дополнительные американские перехватчики Patriot для противодействия ракетам и скоростным ударным дронам.

Переговоры и позиции сторон

Кремль заявил о готовности возобновить в следующем месяце трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном, одновременно отвергнув новые предложения, которые Уиткофф разрабатывал вместе с европейскими странами и Украиной. В телевизионном интервью Путин сказал, что возможные переговоры будут касаться договоренностей в сфере безопасности для окончательного мирного соглашения, а не краткого перемирия.

Зеленский поддержал возобновление трехстороннего формата. Россия требует, чтобы Украина оставила контроль над контролируемыми ею территориями Донецкой области, а также настаивает на существенных политических и военных ограничениях для Украины. Киев отвергает эти требования, считая их капитуляцией, которая оставит страну уязвимой для нового нападения.

Читай нас в