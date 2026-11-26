51-летняя женщина, по данным следствия, с октября 2022 года по ноябрь 2023 года организовывала сбор средств через Telegram-канал «Защитникам V Крыму».

Деньги поступали на её банковские карты, после чего на них закупалось снаряжение для российских оккупантов.

На собранные средства были приобретены квадрокоптеры, тепловизоры, радиостанции, средства связи, автомобиль, медицинское оборудование и другое имущество. Общая сумма закупок превысила 12,9 млн рублей (около 2,69 млн грн).

В частности, речь идет о DJI Matrice 30T, DJI Mavic, тепловизионных прицелах, средствах радиоэлектронной борьбы и автомобиле УАЗ Hunter. По данным следствия, оборудование передавали российским военным, которые воевали на Херсонском направлении.

14 ноября 2026 года женщине сообщили о подозрении в финансировании действий с целью изменения границ территории Украины и пособничестве государству-агрессору. Ей грозит уголовная ответственность.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура

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