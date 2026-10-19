Разрушено предприятие «Планета пластика» в Ирпене, возросло число раненых в Киевской области

Число пострадавших в Ирпене в результате атаки российских террористов 19 октября возросло до 17.



«Уже 17 человек пострадали в Ирпене в результате вражеской атаки. Среди них — 8 детей. По состоянию на 11:00 в городе повреждено 84 объекта. В частности, 70 частных домов, 4 многоэтажки, 6 автомобилей, производственные и складские помещения», — сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

Он отметил, что ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна. В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Среди поврежденных объектов — завод «Планета Пластик» в Ирпене.

«Сегодня ночью, с 18 на 19 октября, российские ракеты попали непосредственно в производственные мощности завода «Планета Пластик». Компания вновь понесла значительные разрушения. Все сотрудники живы и находятся в безопасности. Сейчас оцениваем масштаб ущерба. Благодарим спасателей, работающих на месте, и всех, кто нас поддерживает», — говорится на странице компании в Facebook.

Читай нас в