ВСУ нанесли удар по двум складам боеприпасов армии РФ в Запорожской области и по объектам противника в Донецкой области

Силы обороны Украины 5 ноября и в ночь на 6 ноября нанесли удары по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. В частности, украинские защитники поразили два склада боеприпасов, пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов противника.

В Запорожской области под удар попали два склада боеприпасов российских войск. Они располагались в районах Мелитополя и Хлеборобного.

Кроме того, в Донецкой области Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов захватчиков вблизи поселка Луганское, а также пункт управления беспилотниками в районе Часового Яра.

В Генеральном штабе отмечают, что уничтожение складов боеприпасов ослабляет огневые возможности российской армии и затрудняет снабжение её подразделений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Накануне Силы обороны Украины в течение минувших суток и ночью 5 ноября нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — база хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, склады дронов и боеприпасов, мобильная огневая группа и ремонтные подразделения противника.

В течение октября 2026 года Силы обороны Украины поразили не менее 30 стратегических объектов на территории России.

107-я Черновицкая бригада территориальной обороны за один месяц поразила более 1000 вражеских целей и уничтожила около 300 российских оккупантов в Донецкой области. По результативности ударов подразделение возглавило рейтинг бригад территориальной обороны. Достичь таких показателей военным удалось благодаря изменению тактики управления.

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