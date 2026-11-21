В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Под удар попали склад боеприпасов во временно оккупированном Крыму, два пункта управления российских подразделений в Запорожской и Донецкой областях, а также автомобильный мост вблизи Луганска.

По данным военных, в районе населенного пункта Первомайское в оккупированном Крыму был поражен склад боеприпасов одного из российских подразделений.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по пунктам управления российских войск. Они располагались вблизи Пришиба в Запорожской области и Украинска в Донецкой области.

Также в районе временно оккупированного Луганска был поражён автомобильный мост через реку Северский Донец. По информации Генштаба, российские войска использовали эту переправу для поставок на фронт топлива, боеприпасов и военной техники.

Масштабы нанесённого ущерба в настоящее время уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

В течение суток 20 ноября Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 1 218 вражеских целей.

Недавно Силы беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили базу российского подразделения операторов БПЛА «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске.

Операторы 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis поразили дронопорт российских захватчиков в Донецком аэропорту средствами middle strike.

Украинские военные нанесли удар по российской пусковой установке баллистических ракет «Искандер-М» в Курской области, а также по складам боеприпасов и материально-технических средств и ремонтным подразделениям противника на временно оккупированных территориях.

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