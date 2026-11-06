ВСУ оттеснили оккупантов в Малой Токмачке на Запорожском направлении, — ISW

Украинские военные добиваются успехов на Запорожском направлении: Силы обороны очистили от российских оккупантов большую часть Малой Токмачки, расположенной к юго-востоку от Орехова. В то же время российская армия не прекращает попыток обойти украинские оборонительные рубежи и создать угрозу окружения города.

По оценкам аналитиков ISW, украинские подразделения недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова. В то же время российские войска продолжают проводить операции по проникновению на позиции Сил обороны.

В отчете ISW описаны изменения в оперативной обстановке на этом участке фронта по состоянию на 5 ноября. В частности, украинские военные зачистили от российских оккупантов большую часть Малой Токмачки.

Кроме того, Силы обороны продолжают контролировать Новоандреевку, расположенную к юго-западу от Орехова, и Новопавловку, находящуюся к северу от Новоандреевки.

Украинские подразделения также удерживают позиции к северу от Степового и Лобкового, расположенных к востоку от Новоандреевки.

Несмотря на эти успехи, ситуация на этом направлении остается сложной. Российское командование пытается обойти украинские оборонительные рубежи с разных сторон.

По информации аналитиков, российские военные проникли на отдельные участки к северо-западу от Малых Щербаков, к юго-западу от Павловки, а также в Лукьяновское. Все эти населенные пункты расположены к западу от Орехова.

Отдельно аналитики ISW обратили внимание на действия российских подразделений в районе Приморского. По их данным, оккупанты проникли также в южную часть этого населенного пункта, вероятно, воспользовавшись осушенным дном Каховского водохранилища.

В отчете отмечается, что российские группы используют территорию бывшего водохранилища, чтобы обходить украинские оборонительные позиции в Плавнях.

Таким образом захватчики пытаются продвигаться в направлении Малокатериновки, расположенной к северу от Приморского. Эти действия свидетельствуют о продолжении попыток российской армии прорвать украинскую оборону на отдельных участках Запорожского направления.

По оценкам ISW, российское командование продолжает пытаться окружить Орехов одновременно с восточного и западного направлений. Параллельно оккупанты предпринимают попытки проникнуть непосредственно в город.

Цель таких действий, согласно отчету, — создать условия для дальнейшего возобновления наступательных операций в направлении Запорожья.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что 4 и 5 ноября российские войска продолжали наступать на Гуляйпольском направлении, однако подтвержденных территориальных завоеваний там не было.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) за 5 ноября 2026 года.

За прошедшие сутки, 5 ноября, на фронте зафиксировали 188 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении — там украинские защитники отразили 16 штурмов.

Спецназовцы Главного управления разведки провели в Сумской области семинедельную операцию под названием «Чебуречная». За это время украинские воины сорвали наступательные планы российских войск, зачистили 642 гектара территории и уничтожили более сотни оккупантов. Еще 29 российских военных попали в плен.

На Покровском направлении российские войска продолжают массированные штурмы, бросая вперед большое количество пехоты. Однако прорвать оборону Сил обороны им не удается.

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