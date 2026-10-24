ВСУ взяли в плен российского военнослужащего, которого отправили устанавливать триколор в тылу Украины

Российское командование приказало военному проникнуть в село Терсянка Запорожской области, установить флаг РФ и вернуться на свои позиции. Однако вместо пропагандистского отчета о якобы продвижении оккупант попал в плен к ВСУ.

По информации военных, россиянин должен был добраться до Терсянки, расположенной примерно в 20 километрах от линии боевого столкновения. Пленный был разведчиком 36-й российской бригады.

Оккупант получил приказ отправиться из Гуляйполя в Терсянку, установить там российский триколор, а после выполнения задания попытаться вернуться на позиции. По данным 225-го отдельного штурмового полка, таким образом российское командование пыталось создать пропагандистскую картинку, которая должна была демонстрировать якобы продвижение оккупационных войск.

Однако выполнить приказ военный не смог. В зоне ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск его захватили украинские штурмовики.

Во время разговора с украинскими военными россиянин сообщил, что попал в армию из исправительной колонии, где отбывал наказание. Он подписал контракт, а уже через два месяца службы получил задание отправиться с флагом РФ в украинский тыл.

По словам пленного, более опытные военнослужащие предупреждали новобранцев, что командование отправит их «на мясо».

Несмотря на то, что россиянин добровольно подписал контракт, он заявил, что до сих пор не может определить, какая из сторон права.

«Это вообще большая политика. Я не могу судить, кто прав, кто виноват», — сказал пленный.

В 225-м отдельном штурмовом полку подчеркнули, что вместо пропагандистского отчета об очередной российской «победе» военный оказался в украинском плену.

❗️Российское командование отправило военного с триколором в 20 км от фронта, чтобы создать видимость продвижения оккупантов в Запорожье Однако вместо пропагандистской «победы» россиянин попал в плен к бойцам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 24 октября 2026

Об этом сообщил 225-й отдельный штурмовой полк.

Напомним, за два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13.

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