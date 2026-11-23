В течение последних двух месяцев Украина освобождает больше территорий, чем российская армия сумела захватить. В то же время потери оккупантов в октябре, по данным визуального подтверждения, превысили 41 тысячу военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара 23 ноября на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Что сказал Хмара о ситуации на фронте

«Последние два месяца Украина освобождает больше территорий, чем Россия захватывает. Масштаб потерь российской армии растет: только за октябрь визуально подтверждено более 41 тысячи человек», — сказал министр.

По его словам, Украина планирует выйти на показатель в 50 тысяч.

«Мы стремимся к тому, чтобы Россия теряла солдат больше, чем успевает набирать», — подчеркнул Хмара.

Какие направления развивает Минобороны

Министр рассказал, что Силы обороны сосредоточиваются на уничтожении экипажей беспилотников противника. Параллельно расширяют масштабы «умных» минных полей и технологий выявления маршрутов, по которым враг проникает к украинским позициям. По его словам, это делает поле боя более прозрачным.

Также расширяют зону поражения. Как пояснил Хмара, враг теряет логистику и личный состав ещё до того, как доберётся до украинских позиций.

Приоритетом Хмара назвал сохранение жизни украинских военных. Для этого развивают дистанционное управление беспилотными системами, строят подземные маршруты и фортификационные сооружения. Логистику на передовой переводят на наземные роботизированные комплексы и дроны.

Об этом сообщается со ссылкой на выступление министра обороны Евгения Хмары на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Министр обороны Украины выступил перед Парламентской ассамблеей НАТО в Берлине.

Напомним, что Хмара в ближайшие дни проведет ряд международных встреч в Европе – Зеленский

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