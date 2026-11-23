С начала 2026 года украинские защитники уничтожили 1004 российских танка. Тысячная машина была уничтожена в этом году.

По данным Генштаба, средний вес танков Т-72, Т-80 и Т-90 составляет 41–46 тонн. Общая масса металла в тысяче уничтоженных машин — около 45 тысяч тонн.

Для сравнения: на металлическую конструкцию Эйфелевой башни ушло примерно 7300 тонн железа. То есть из металла уничтоженных российских танков можно было бы построить около шести таких башен.

В Генштабе подчеркивают, что за каждой уничтоженной машиной стоит сорванный штурм, сохраненные позиции и спасенные жизни украинских воинов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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