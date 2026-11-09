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ВСУ уничтожили российскую станцию подавления Starlink и склады оккупантов в Донецкой и Запорожской областях

UA NEWS 09 Ноября 2026 17:36
ВСУ уничтожили российскую станцию подавления Starlink и склады оккупантов в Донецкой и Запорожской областях

Подразделения Сил обороны Украины в течение 8 ноября и в ночь на 9 ноября нанесли успешные удары по важным военным объектам противника на временно оккупированных территориях. 

В частности, в районе Сартаны в Донецкой области украинские военные поразили российскую станцию подавления Starlink, с помощью которой захватчики пытались прервать спутниковую связь ВСУ. 

Кроме того, вблизи Токмака и Остриковки в Запорожской области были уничтожены склады боеприпасов РФ, а в районе Красногоровки в Донецкой области под удар попал склад материально-технических средств российской армии.

Источник: Генштаб ВСУ.

Российские оккупационные войска развернули новые средства радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант» с целью противодействия работе системы спутниковой связи Starlink. 

На Донецком направлении подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины обнаружили и уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Триада-2».

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