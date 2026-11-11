11 ноября чтят память жертв Первой мировой войны — как во всем мире отмечают День перемирия

В среду, 11 ноября, в Бельгии, Франции и Новой Зеландии будут отмечать День перемирия, а в Великобритании, Канаде и Австралии — День памяти погибших в войнах. Все эти даты связаны с одним событием — прекращением боевых действий в Первой мировой войне 11 ноября 1918 года. В этот день в разных странах проводят памятные церемонии, возлагают цветы к мемориалам и устраивают минуты молчания в честь тех, кто погиб на фронте.

Эта дата имеет конкретную историческую основу. Первая мировая война длилась более четырёх лет — с 1914 по 1918 год. В ней участвовали десятки государств, а боевые действия охватили значительную часть Европы и другие регионы мира. Война унесла миллионы жизней, разрушила города и деревни и изменила судьбы целых поколений.

Осенью 1918 года Германия оказалась в сложном положении и начала искать возможность прекратить боевые действия. 11 ноября её представители подписали соглашение о перемирии со странами Антанты. Документ был подписан в 5:15 утра в железнодорожном вагоне в лесу недалеко от французского города Компьен. Однако соглашение предусматривало, что прекращение огня вступит в силу не сразу, а в 11:00.

Именно поэтому в истории закрепилась символическая дата — одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца. В этот момент на Западном фронте замолчало оружие, а солдаты наконец смогли выйти из окопов, которые годами были их домом. Для миллионов людей это стало долгожданной вестью о прекращении боевых действий. В городах и деревнях праздновали, звонили церковные колокола, люди выходили на улицы, пели и обнимались. В то же время для многих семей радость смешивалась с болью: их близкие не вернулись с фронта.

Важно понимать, что перемирие не означало юридического завершения Первой мировой войны. Оно остановило боевые действия на Западном фронте, но формально вопрос о мире решался уже позже. Одним из главных документов стал Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года. Однако именно 11 ноября стало датой, с которой связали завершение самого кровавого на тот момент военного конфликта.

Как появилась традиция почтения памяти погибших

Первую годовщину перемирия отметили уже 11 ноября 1919 года. В Великобритании король Георг V призвал людей остановиться на две минуты и посвятить это время памяти погибших. Идея заключалась в том, чтобы на короткое время прервать привычные дела и дать каждому возможность вспомнить тех, кто не вернулся с войны.

Одним из тех, кто предлагал ввести такую традицию, был австралийский журналист Эдвард Джордж Гони. В 1919 году он жил в Лондоне и написал письмо в газету Evening News, в котором предложил провести пять минут общенациональной тишины. Примерно в то же время подобную идею выдвинул южноафриканский государственный деятель Перси Фицпатрик. Он обратил внимание на то, что в Кейптауне уже практиковали минуты молчания после больших потерь среди военных.

Король Георг V поддержал предложение, но после обсуждений решили остановиться на двух минутах. 6 ноября 1919 года он обратился к жителям Британской империи с призывом посвятить это время памяти погибших. Первая такая всеобщая церемония состоялась 11 ноября того же года. С тех пор две минуты молчания стали одной из самых известных традиций Дня перемирия и Дня памяти. В разных странах эта дата постепенно обрела собственное значение. Где-то она осталась прежде всего напоминанием о перемирии 1918 года, а где-то превратилась в день чествования всех военных, погибших во время различных войн и вооружённых конфликтов. Именно поэтому названия праздника различаются, хотя историческая основа у них общая.

День перемирия в Бельгии

В Бельгии 11 ноября имеет статус государственного праздника и официально называется Днём перемирия — Armistice Day. Для страны эта дата особенно важна, ведь бельгийская территория стала одним из главных мест боевых действий во время Первой мировой войны. Немецкие войска вторглись в Бельгию в августе 1914 года, несмотря на её нейтралитет. Значительная часть страны оказалась под оккупацией, а города и деревни подверглись разрушениям.

Бельгийцы чтят память военных, погибших во время войны, а также всех, кто пострадал от оккупации и боевых действий. Центральные церемонии проходят в Брюсселе у могилы Неизвестного солдата на Колонне Конгресса. Этот мемориал посвящён военным, чьи имена и личности так и не удалось установить. К нему приходят представители королевской семьи, правительства, армии и общественности, чтобы возложить венки и отдать дань уважения погибшим.

Могилу Неизвестного солдата обустроили в 1922 году. Тогда в Брюссель привезли останки пяти неизвестных бельгийских военных, погибших во время Первой мировой войны. Один из них стал символом всех солдат, не вернувшихся домой. Во время официальных церемоний у мемориала проводятся военные почести, а представители власти возлагают цветы.

Ещё одно место, связанное с памятью о Первой мировой войне, — бельгийский город Ипр. Недалеко от него проходили одни из самых ожесточённых сражений на Западном фронте. У Мемориальных ворот Менена каждый вечер проводится церемония Last Post — исполняется сигнал, которым в военной традиции обозначают окончание дня. Этот ритуал был учреждён в 1928 году, чтобы почтить память британских и других военных, погибших в этом регионе. Особой датой для таких мероприятий остаётся 11 ноября.

Франция вспоминает погибших и чтит Неизвестного солдата

Для Франции 11 ноября — не только годовщина перемирия, но и национальный день памяти. После четырёх лет войны страна понесла огромные человеческие потери. По официальным французским оценкам, погибло около 1,4 миллиона французских военных. Многие города и деревни были разрушены, а в семьях почти каждого региона были погибшие или раненые.

Официально 11 ноября стало днём чествования победы и мира в 1922 году. С тех пор ежегодно по всей стране проводятся церемонии у памятников погибшим. В Париже главные мероприятия проходят у Триумфальной арки, где находится могила Неизвестного солдата. Его останки привезли с полей сражений Первой мировой войны, чтобы он символизировал всех французских военных, погибших и оставшихся неопознанными.

Одна из важнейших французских традиций — вечный огонь у могилы Неизвестного солдата. Его впервые зажгли 11 ноября 1923 года. С тех пор пламя не угасает, а каждый вечер у мемориала проводится церемония его поддержания. Это символ памяти о людях, погибших на войне, и напоминание о том, что их имена и истории не должны исчезнуть из памяти последующих поколений.

Со временем значение этой даты расширилось. В 2012 году Франция приняла закон, согласно которому 11 ноября чтят не только погибших в Первой мировой войне, но и всех, кто погиб за Францию в различных конфликтах. Речь идет как о военных, так и о гражданских лицах, которым официально присвоен соответствующий статус. Поэтому во время церемоний вспоминают не только события 1914–1918 годов, но и людей, погибших в последующих войнах и военных операциях.

Во французских городах и самых маленьких коммунах также собираются у местных мемориалов. Там зачитывают имена погибших, возлагают венки, исполняют национальный гимн и соблюдают минуты молчания. К церемониям присоединяются военные, ветераны, школьники, представители местных властей и обычные жители. Для многих французских семей это также личный день памяти о родных, которые не вернулись с войны.

Как отмечают День перемирия в Новой Зеландии

В Новой Зеландии 11 ноября также называют Днём перемирия — Armistice Day. Страна участвовала в Первой мировой войне на стороне союзников, а тысячи новозеландцев отправились воевать за пределы родины. Для страны с небольшим населением потери были очень ощутимыми. Поэтому известие о прекращении боевых действий в 1918 году стало важным событием для всего государства.

После объявления перемирия новозеландцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать окончание войны. В городах звонили колокола, играли духовые оркестры, устраивались шествия и выступления. Участниками первых празднований были военные, школьники, представители местной власти и обычные жители. Однако празднования проходили на фоне эпидемии испанского гриппа, которая тогда уносила жизни людей в разных частях страны. Из-за опасности распространения болезни в Окленде официальные мероприятия даже отложили.

Сегодня главная традиция — минута молчания в 11:00. В это время люди останавливаются, чтобы почтить память погибших и подумать о последствиях войны. Памятные мероприятия проводятся у военных мемориалов, на кладбищах и в общественных местах. В них принимают участие военные, ветераны, представители власти и семьи погибших.

В 2026 году национальная церемония состоится 11 ноября в Веллингтоне, у Национального военного мемориала в парке Пукеху. Мероприятие продлится с 10:45 до 11:30. Участники соберутся, чтобы почтить память не только жертв Первой мировой войны, но и новозеландцев, погибших в последующих конфликтах или во время миротворческих операций. Организаторы также подчеркивают важность помнить о психологических травмах и потерях, которые война оставляет после себя даже тогда, когда боевые действия давно завершились.

День памяти в Великобритании

В Великобритании 11 ноября отмечают Remembrance Day — День памяти. Изначально его называли Днём перемирия, ведь главной причиной появления этой даты было прекращение боевых действий в Первой мировой войне. После Второй мировой войны название и содержание постепенно изменили, чтобы почтить память не только погибших в 1914–1918 годах, но и всех военных, отдавших жизнь в последующих войнах.

Одна из самых известных традиций — две минуты молчания в 11:00. В это время в городах и селах приостанавливаются памятные мероприятия, а люди склоняют головы в знак уважения к погибшим. Центральная церемония проходит у Кенотафа на Уайтхолле в Лондоне. Это мемориал в форме пустой гробницы, посвящённый погибшим в войнах. К нему возлагают венки представители королевской семьи, правительства, вооружённых сил и ветеранских организаций.

В британской традиции особое место занимают красные маки. Их прикалывают к одежде в дни перед 11 ноября и во время памятных мероприятий. Этот цветок стал символом из-за того, что после сражений на полях Фландрии и северной Франции среди разрушенной земли массово росли дикие маки. Их красный цвет ассоциировался с кровью погибших солдат.

Еще одна важная часть британских традиций — Remembrance Sunday, или Воскресенье памяти. Его отмечают во второе воскресенье ноября, ближайшее к 11 числу. В 2026 году оно пришлось на 8 ноября. В этот день по всей стране также проходят церемонии, а главное мероприятие происходит в Лондоне у Кенотафа. Таким образом, в Великобритании памятные мероприятия могут проходить и в воскресенье, и непосредственно 11 ноября.

Как чтят память погибших в Канаде

В Канаде 11 ноября называют Remembrance Day, или Днем памяти. До 1931 года эту дату официально называли Днём перемирия. Именно тогда парламент закрепил название Remembrance Day, чтобы подчеркнуть более широкое значение события. С тех пор канадцы чтят память не только участников Первой мировой войны, но и всех военных, погибших при исполнении служебного долга в различных конфликтах.

Главная церемония проходит в столице Оттаве у Национального военного мемориала. Там собираются представители власти, военные, ветераны, семьи погибших и граждане. Во время мероприятия звучит сигнал Last Post, после которого наступают две минуты молчания. Затем исполняется музыкальный сигнал Rouse, возлагаются венки и проводятся другие памятные ритуалы. Во многих городах и общинах Канады организуют собственные церемонии, к которым присоединяются школы, общественные организации и местные жители.

Как и в Великобритании, важным символом этого дня является красный мак. Канадцы прикрепляют его к одежде, чаще всего с левой стороны, ближе к сердцу. Эта традиция связана со стихотворением «На полях Фландрии», написанным в 1915 году канадским военным врачом Джоном Маккреем. Он служил на Западном фронте и был свидетелем того, как на местах захоронений и разрушенных полях расцветали красные маки.

В Канаде мак — это не только знак памяти, но и часть благотворительной кампании. Перед 11 ноября волонтеры и представители ветеранских организаций раздают символические цветы и собирают пожертвования. Средства направляются на помощь ветеранам, в частности на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также на медицинские и социальные программы. Таким образом, эта традиция имеет не только мемориальное, но и практическое значение.

День памяти в Австралии

В Австралии 11 ноября также отмечают Remembrance Day. Изначально эта дата называлась Armistice Day, но после Второй мировой войны её переименовали, чтобы почтить память погибших в двух мировых войнах. Сегодня австралийцы вспоминают всех соотечественников, погибших или пострадавших во время войн, вооруженных конфликтов и миротворческих операций.

В стране сохранилась традиция минуты молчания в 11:00. В отличие от Великобритании и Канады, где обычно соблюдаются две минуты, в Австралии официальные церемонии часто предусматривают одну минуту. В это время люди останавливаются, чтобы вспомнить погибших и почтить память тех, кто служил в армии. Основные мероприятия проходят у Австралийского военного мемориала в Канберре, а также у мемориалов в городах и небольших населенных пунктах.

Австралийцы также используют красный мак как символ памяти. Его носят на одежде или оставляют у военных захоронений и памятников. В то же время в стране есть и другие символы, связанные с военной памятью. Например, розмарин традиционно используют во время Дня АНЗАК, который отмечается 25 апреля. Это растение связано с полуостровом Галлиполи, где во время Первой мировой войны сражались австралийские и новозеландские военные.

Еще одна особенность австралийской культуры памяти — церемониальный сигнал Last Post. Его исполняют на мероприятиях в честь погибших, а также во время военных похорон. Этот сигнал символизирует завершение службы и вечный покой военнослужащего. После него обычно наступает минута молчания, а затем звучит сигнал Rouse.

Почему символом памяти стал красный мак

Красный мак стал одним из самых известных символов памяти о погибших в Первой мировой войне. Во время боевых действий во Фландрии и на севере Франции земля была изрыта взрывами, а поля превратились в воронки и окопы. После обстрелов почва перемешивалась, и семена мака получали условия для прорастания. Поэтому даже среди разрушений весной появлялись ярко-красные цветы.

Особую роль в распространении этого символа сыграл канадский военный врач Джон Маккрей. В 1915 году он написал стихотворение «На полях Фландрии», посвященное погибшим солдатам. В нём маки растут среди крестов на военных кладбищах и становятся символом памяти о тех, кто погиб на фронте. Произведение быстро стало известным в Великобритании, Канаде и других странах.

После войны мак стали использовать во время памятных мероприятий. В Великобритании его популяризировал Королевский британский легион, созданный в 1921 году. Впоследствии традиция распространилась на Канаду, Австралию и другие страны Содружества. Сегодня люди покупают или получают маки в обмен на пожертвования, прикрепляют их к одежде, а после церемоний часто оставляют у мемориалов.

В то же время красный мак — не единственный символ памяти. Во Франции, например, важное место занимает василек, или bleuet. Его связывают с французскими военными и поддержкой ветеранов. В разных странах могут использовать свои цветы, ленты и памятные знаки, но смысл остается общим — не забывать о людях, погибших на войне.

Интересные факты о 11 ноября

Перемирие подписали ранним утром. Документ подписали в 5:15 в железнодорожном вагоне недалеко от Компьена, но боевые действия должны были прекратиться только в 11:00.

Две минуты молчания стали традицией в 1919 году. Их ввели к первой годовщине перемирия. Идею поддержал британский король Георг V.

Первое предложение сделал австралиец. Журналист Эдвард Джордж Гони предложил пять минут тишины, но в итоге остановились на двух.

Красный мак связан со стихотворением канадского врача. Джон Маккрей написал «На полях Фландрии» в 1915 году, а впоследствии этот цветок стал международным символом памяти.

Во Франции вечный огонь горит с 1923 года. Его зажгли у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой в Париже.

В Бельгии существует своя традиция поминовения у ворот Менена. В городе Ипр сигнал Last Post исполняют каждый вечер в честь погибших военных.

Названия праздников различаются, но дата общая. В Бельгии, Франции и Новой Зеландии это День перемирия, а в Великобритании, Канаде и Австралии — День памяти.

Итак, 11 ноября для этих стран — не просто историческая дата в календаре. Это день, когда вспоминают миллионы людей, чьи жизни унесла Первая мировая война, а также всех, кто погиб в последующих конфликтах. Церемонии, маки, венки и минуты молчания помогают сохранить память о прошлом и напоминают о цене, которую общества платят за войны.

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