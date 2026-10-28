Пятнадцать СМИ, журналистских ассоциаций и организаций по защите свободы прессы 28 октября 2026 года обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом улучшить доступ журналистов к публичным документам. Это произошло на фоне проверки Европейского омбудсмена в связи с отказом Еврокомиссии обнародовать документы, связанные с инфраструктурными проектами в секторе Газа, сообщает Anadolu Agency.

Жалоба по поводу 17 документов

На прошлой неделе Европейский омбудсмен Тереза Анджинью начала проверку по жалобе EUobserver. Издание попросило Еврокомиссию предоставить 17 документов о финансируемых ЕС инфраструктурных проектах в секторе Газа.

Запрос был подан в феврале в рамках журналистского расследования о масштабах разрушения инфраструктуры, финансируемой ЕС на палестинской территории, в результате израильских атак. Еврокомиссия отказалась раскрыть материалы, заявив, что для этого нет преобладающего общественного интереса. Последующая жалоба EUobserver осталась без ответа.

Анджинью попросила Еврокомиссию ответить на жалобу не позднее 4 ноября. Если ответ не будет удовлетворительным, омбудсмен самостоятельно изучит запрошенные документы.

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Требования к Еврокомиссии

В открытом письме подписанты назвали ограничения доступа к информации «тихим кризисом». Они заявили, что журналисты регулярно сталкиваются с существенными задержками, сомнительными отказами и значительным объемом изъятий в документах, из-за которых обнародованные материалы в значительной степени теряют смысл. По их словам, Еврокомиссия также в некоторых случаях не сохраняет и не архивирует должным образом важные документы.

Организации призвали отменить внутренние процедурные правила Еврокомиссии от декабря 2024 года, которые, по их мнению, усложнили доступ к документам. Они также призвали обновить план действий по улучшению доступа журналистов к информации, в частности выполнить рекомендации омбудсмена и решения Суда ЕС, а также усилить процедуры регистрации и архивирования документов.

Среди подписантов письма — Комитет защиты журналистов, EUobserver, Европейская и Международная федерации журналистов, Follow the Money, Forbidden Stories, International Press Institute, Investigate Europe и PEN International.

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