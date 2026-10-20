15 лет со дня гибели Муаммара Каддафи: как противостояние с Западом привело к падению ливийского режима

15 лет назад, 20 октября 2011 года, в ливийском городе Сирт погиб Муаммар Каддафи — лидер Ливии, находившийся у власти более четырёх десятилетий. Его режим пережил международные санкции, обвинения в поддержке терроризма, американские авиаудары и постепенное сближение с Западом, но не выдержал восстания 2011 года и военной операции НАТО.

Последний день Каддафи стал кульминацией противостояния, которое на протяжении десятилетий меняло отношения Ливии с США и европейскими государствами.

UA.News рассказывает, кем был Муаммар Каддафи, почему он стал одним из главных противников Вашингтона, как Запад перешел от санкций к сотрудничеству с ливийским режимом, а впоследствии присоединился к военной операции, завершившейся падением власти Каддафи.

Как Каддафи пришёл к власти и превратил Ливию в региональную силу

Муаммар Каддафи родился в 1942 году недалеко от Сирта. Он получил военное образование и 1 сентября 1969 года возглавил группу молодых офицеров, свергших монархию короля Идриса I. В то время король находился за границей, и военные без значительного вооруженного сопротивления установили новую власть.

Каддафи провозгласил республику, отказался от западных военных баз и начал перестраивать государство в соответствии со своим политическим видением. Он выступал за арабский национализм, социализм и объединение арабских стран, а впоследствии изложил свою концепцию политического устройства в «Зеленой книге».

Важным инструментом укрепления государства стала национализация нефтяной отрасли и усиление контроля над доходами от добычи. Нефть дала Ливии ресурсы для финансирования государственных программ, развития инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также для укрепления армии и поддержки союзников за рубежом.

В то же время политическая система всё больше сосредотачивалась вокруг самого Каддафи. Власти ограничивали деятельность оппозиции, преследовали критиков и применяли репрессии. Каддафи формально не занимал президентского поста в традиционном понимании, но оставался фактическим лидером страны.

Его внешняя политика также выходила далеко за пределы Ливии. Каддафи поддерживал различные революционные движения и вооруженные группировки, вмешивался в дела соседних государств и пытался усилить влияние Триполи в Африке и на Ближнем Востоке. Это принесло ему союзников, но в то же время обострило отношения с западными правительствами.

Почему Каддафи стал противником США

Противостояние между Вашингтоном и Триполи усилилось в 1970–1980-х годах. Американские власти обвиняли ливийский режим в поддержке террористических атак, а Каддафи критиковал политику США на Ближнем Востоке и пытался противодействовать американскому влиянию в регионе.

Одним из самых острых эпизодов стала бомбардировка американскими военными ливийских объектов в апреле 1986 года. Президент США Рональд Рейган объяснил операцию ответом на взрыв в западноберлинской дискотеке La Belle 5 апреля, которую посещали американские военнослужащие. В результате теракта погибли два человека, ещё более 200 получили ранения.

В обращении к американцам 14 апреля 1986 года Рейган заявил, что у Соединенных Штатов есть доказательства причастности ливийского режима к нападению. Он назвал операцию необходимым ответом на поддержку терроризма со стороны Триполи. Американский президент подчеркнул, что удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре, которую Вашингтон связывал с террористической деятельностью.

Рейган также предупредил, что США могут вновь применить силу, если атаки против американских граждан будут продолжаться. Его обращение после авиаударов по Ливии зафиксировало официальную позицию Вашингтона: администрация рассматривала Каддафи как угрозу американской безопасности.

Американская авиация атаковала объекты в Триполи и Бенгази. Удары были нанесены по военным аэродромам, казармам и другим объектам, которые США считали связанными с поддержкой терроризма. В ходе операции американцы потеряли самолет F-111 вместе с двумя членами экипажа.

Каддафи пережил бомбардировки и остался у власти. В то же время конфликт закрепил его образ как противника США, а Ливия на длительное время оказалась в международной изоляции.

Еще одним переломным эпизодом стала катастрофа самолета Pan Am 103 над шотландским Локерби в декабре 1988 года. В результате взрыва погибли 270 человек — 259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 человек на земле. Расследование привело к ливийским спецслужбам, а в 2001 году суд в Шотландии признал бывшего сотрудника ливийской разведки Абдельбасета аль-Меграхи виновным в убийстве.

Вопрос об ответственности Ливии за теракт стал одним из главных факторов введения международных санкций. В 2003 году ливийские власти согласились взять на себя ответственность за действия ливийских чиновников по делу рейса Pan Am 103 с целью урегулирования компенсационных требований семей погибших.

От изоляции к сотрудничеству: почему Запад изменил отношение к Каддафи

В начале 2000-х годов отношения Ливии с западными государствами начали меняться. Каддафи пытался выйти из международной изоляции, а его правительство согласилось на шаги, открывавшие путь к отмене санкций и восстановлению экономических связей.

В декабре 2003 года Ливия объявила об отказе от программ разработки оружия массового уничтожения и согласилась демонтировать соответствующее оборудование и системы доставки. США и Великобритания направили в страну специалистов для проверки выполнения этих обязательств. Ливийские власти также сотрудничали с международными организациями в отношении химической и ядерной программ.

В справке Государственного департамента США об отношениях с Ливией отмечалось, что решение Триполи отказаться от программ по созданию оружия массового уничтожения и ракетных систем в декабре 2003 года создало основу для нормализации двусторонних отношений.

В 2004 году Вашингтон начал восстанавливать дипломатические и экономические контакты с Ливией, а в 2006 году исключил её из списка государств — спонсоров терроризма. Западные компании вновь получили более широкие возможности для работы на ливийском нефтяном рынке.

Таким образом, Каддафи, который в 1980-х годах был одним из главных противников США, в следующем десятилетии стал партнером западных государств в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом и энергетического сотрудничества.

Однако нормализация отношений не означала, что ливийская политическая система стала демократической. Каддафи сохранял личный контроль над властью, а политические свободы оставались ограниченными. Именно эта система оказалась под ударом во время «Арабской весны».

«Арабская весна»: как восстание переросло в войну

В феврале 2011 года протесты против режима Каддафи начались в Бенгази, на востоке Ливии. Демонстрации проходили в более широком контексте «Арабской весны» — волны восстаний и протестов, охватившей ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Силовики применили оружие против протестующих. Противостояние быстро переросло в вооруженное восстание, а часть военных перешла на сторону оппозиции. В стране сформировались силы, стремившиеся отстранить Каддафи от власти.

Ливийский лидер отказался покинуть свой пост. Его войска продолжили боевые действия против оппозиции, а заявления правительства и угрозы в адрес противников режима усилили опасения международного сообщества относительно масштабных жертв среди гражданского населения.

26 февраля 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1970, введя эмбарго на поставки оружия в Ливию и передав ситуацию на рассмотрение Международного уголовного суда. Следующим шагом стала резолюция № 1973 от 17 марта, которая разрешила государствам-членам ООН принимать «все необходимые меры» для защиты гражданских лиц и населенных пунктов, находившихся под угрозой нападения. В то же время документ прямо исключал возможность иностранной оккупации ливийской территории.

В сообщении о принятии резолюции 1973 ООН отметила, что решение поддержали десять членов Совета Безопасности, тогда как пять государств воздержались — Бразилия, Китай, Германия, Индия и Россия.

Резолюция создала правовую основу для введения бесполетной зоны и военных действий в целях защиты гражданского населения. 19 марта международная коалиция начала наносить удары по силам Каддафи, чтобы остановить их продвижение к опорным пунктам повстанцев. Сначала операцию возглавляли Соединённые Штаты, а впоследствии командование перешло к НАТО.

Операция НАТО: от защиты гражданского населения до падения режима

31 марта 2011 года НАТО взяло на себя командование международной военной операцией в Ливии, получившей название «Unified Protector». Ее официальными задачами были обеспечение эмбарго на поставки оружия, поддержание бесполетной зоны и защита гражданского населения от атак правительственных сил.

Авиация Альянса наносила удары по военным объектам, технике, системам управления и позициям, с которых силы Каддафи могли наносить удары по населенным пунктам. На море корабли НАТО контролировали передвижение судов, чтобы препятствовать доставке оружия и наемников в Ливию.

В июне 2011 года министры обороны стран НАТО подтвердили, что операция будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется угроза для гражданского населения. В совместном заявлении они подчеркнули, что целью является прекращение насилия и предоставление ливийцам возможности самостоятельно определить будущее своей страны.

Однако ход войны постепенно изменил ситуацию в пользу повстанцев. Авиаудары ослабляли военный потенциал правительственных сил, а оппозиция продвигалась к Триполи. В августе повстанцы захватили столицу, после чего Каддафи утратил контроль над большей частью страны.

Он остался с небольшой группой сторонников и в конце концов оказался в родном Сирте, который стал одним из последних очагов сопротивления. В городе велись интенсивные бои, а силы бывшего режима оказались в окружении.

Впоследствии британский парламент критически оценил ход вмешательства. В отчете Комитета по иностранным делам Палаты общин 2016 года говорилось о том, что операция, которая начиналась как ограниченное вмешательство для защиты гражданских лиц, постепенно превратилась в политику смены режима без надлежащей стратегии стабилизации Ливии после Каддафи.

В выводах парламентского расследования отмечалось, что британское правительство не провело надлежащего анализа характера восстания и опиралось на неполную оценку ситуации. Комитет также пришёл к выводу, что отсутствие чёткой стратегии после падения режима способствовало дальнейшему политическому и экономическому кризису.

Последний день Каддафи

20 октября 2011 года Каддафи попытался покинуть район Сирта в колонне автомобилей. По данным НАТО, около 08:30 по местному времени авиация Альянса атаковала 11 вооружённых военных машин, которые двигались в составе более крупной группы из примерно 75 автомобилей.

В официальном сообщении НАТО об ударе отмечалось, что колонна двигалась на большой скорости и имела значительное количество установленного оружия и боеприпасов. После первого удара колонна рассеялась, а часть машин продолжила движение. НАТО нанесло повторный удар по группе автомобилей.

Альянс подчеркнул, что на момент атаки не знал о присутствии Каддафи в колонне. В заявлении также отмечалось, что НАТО не ставило целью ликвидацию конкретного лица, а действовало в рамках мандата ООН по защите гражданского населения.

Французский министр обороны Жерар Лонге в тот же день сообщил, что французский самолет произвел предупредительный выстрел, чтобы остановить колонну, пытавшуюся покинуть Сирт. По его словам, французское вмешательство остановило продвижение автомобилей, после чего к событиям присоединились ливийские бойцы переходной власти.

Генерал-лейтенант Чарльз Бушар, командовавший операцией НАТО «Unified Protector», во время брифинга 24 октября пояснил, что Альянс не знал о нахождении Каддафи в колонне. Он заявил, что военные опасались, что колонна с вооруженными автомобилями сможет объединиться с другими остатками сил режима и вновь будет угрожать населенным пунктам.

«У нас не было ни малейшего представления, что Каддафи находился на борту», — пояснил Бушар, комментируя обстоятельства удара. По его словам, задачей было разбить колонну на более мелкие группы и остановить ее движение.

После ударов Каддафи и его сторонники оказались под обстрелом ливийских повстанцев. По данным Human Rights Watch, часть группы пыталась спрятаться возле водоотводных труб. Каддафи нашли живым, но раненым; бойцы начали избивать его и тащить за волосы. Обстоятельства его смерти после захвата остались предметом расследований.

Бывший личный водитель Каддафи Хунейш Наср, прослуживший ему около 30 лет, впоследствии рассказал журналистам, что видел ливийского лидера незадолго до захвата. В интервью The Guardian он вспоминал: «Всё взрывалось». По словам водителя, Каддафи не выглядел испуганным, но, казалось, не понимал, что делать дальше. Наср рассказал, что видел, как повстанцы окружили бывшего лидера возле водосточной трубы, после чего сам попал под удары.

Как США отреагировали на гибель Муаммара Каддафи

После сообщений о смерти Каддафи президент США Барак Обама выступил с заявлением в Белом доме. Он назвал гибель ливийского лидера завершением «долгой и мучительной главы» для ливийского народа и подчеркнул, что будущее страны теперь будет зависеть от самих ливийцев.

Обама напомнил, что США и их союзники вмешались после того, как правительственные силы начали подавлять восстание, а международное сообщество опасалось массовых жертв среди гражданского населения. Он также подчеркнул, что американские военные не находились на территории Ливии в рамках этой операции, а основную роль в дальнейшей кампании сыграло НАТО.

«Сегодня мы можем окончательно сказать, что режим Каддафи подошел к концу», — заявил Обама 20 октября 2011 года. В то же время он предупредил, что перед Ливией стоят сложные задачи по построению нового государства.

В тот же день госсекретарь США Хиллари Клинтон, реагируя на новости о гибели Каддафи, пошутила перед журналистами: «Мы пришли, увидели, он умер» — перефразировав известное высказывание Юлия Цезаря. Позже в интервью она заявила, что поддерживает расследование обстоятельств смерти ливийского лидера и призвала дождаться его результатов.

Был ли Каддафи казнен после захвата

После обнародования видеозаписей с моментами захвата Каддафи возникли вопросы относительно законности его смерти. На кадрах было видно, что бывший лидер находился в руках повстанцев живым, а вокруг него собралась толпа вооруженных боевиков. Позже его тело доставили в Мисурату, где выставили на всеобщее обозрение.

Human Rights Watch провела собственное расследование и опубликовала отчет «Death of a Dictator: Bloody Vengeance in Sirte» в октябре 2012 года. Организация проанализировала видеозаписи, фотографии и показания людей, находившихся на месте событий.

Правозащитники пришли к выводу, что Каддафи был захвачен живым, после чего его избивали и ранили. В то же время они не смогли окончательно установить, умер ли он от травм, полученных во время избиения, или от огнестрельного ранения, нанесенного позже. Организация призвала провести полноценное расследование возможной внесудебной казни.

В отчете также говорится о гибели десятков других задержанных в Сирте. Human Rights Watch зафиксировала признаки возможных казней людей, находившихся под контролем повстанческих формирований, и заявила, что ливийские власти не обеспечили надлежащего расследования этих случаев.

Чем завершилась операция НАТО

После гибели Каддафи и захвата Сирта НАТО начало сворачивать военную операцию. 28 октября 2011 года Североатлантический совет подтвердил решение завершить операцию «Unified Protector» в конце месяца. Последний вылет самолета воздушного наблюдения AWACS состоялся в полночь 31 октября по ливийскому времени.

По официальным данным Альянса, за время операции НАТО совершило более 26 500 авиавылетов, из которых более 9700 были ударными. Миссия длилась 222 дня.

Однако падение режима не принесло Ливии стабильности. После гибели Каддафи страна столкнулась с борьбой между вооруженными группировками, расколом политических институтов, распространением оружия и новыми конфликтами за контроль над территориями и нефтяными ресурсами. Центральная власть так и не смогла полностью подчинить себе многочисленные формирования, сыгравшие роль в свержении режима.

В 2016 году президент США Барак Обама, оценивая последствия вмешательства, критиковал европейских союзников за недостаточное внимание к восстановлению Ливии после падения Каддафи. Обама называл отсутствие надлежащей стратегии после операции одной из главных проблем западной политики в отношении страны.

Гибель Каддафи положила конец его 42-летнему правлению, но не решила ключевых проблем Ливии. Военная операция, начатая под мандатом защиты гражданского населения, помогла повстанцам победить режим, однако международные партнеры не обеспечили эффективного плана стабилизации страны.

Спустя 15 лет после гибели ливийского лидера его падение остается одним из самых показательных примеров того, как смена власти силовым путем может привести к длительному периоду политической нестабильности.

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