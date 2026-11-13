19-летний футболист «Ред Булл Зальцбург» Бартош Мазурек может дебютировать за сборную Польши в матче Лиги наций против Румынии, который должен состояться в Бухаресте, Румыния. Перед игрой, запланированной на субботу на 20:45, он принял участие в официальной пресс-конференции вместе с главным тренером поляков Яном Урбаном.

Эмоции перед возможным дебютом

Мазурек заявил, что перед потенциальным первым матчем за национальную команду испытывает прежде всего воодушевление, а не волнение. По его словам, возможность играть на большом стадионе была одной из причин, по которым он начал заниматься футболом, поэтому такая атмосфера его мотивирует.

О выступлении молодого игрока на предматчевой пресс-конференции сообщает Interia Sport. Издание отмечает, что сборная Польши во время ноябрьского сбора проведет два заключительных матча Дивизиона B Лиги наций — против Румынии и Швеции.

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Путь к вызову

Футболист рассказал, что еще год назад счел бы вызов в основную сборную Польши чем-то абстрактным. Тогда он, по собственным словам, не реализовал пенальти в третьем дивизионе, однако был уверен в своих возможностях и верил, что сможет попасть в национальную команду.

Мазурек не стал давать конкретных обещаний перед матчем с Румынией. Он заявил, что в случае получения шанса выйдет на поле и покажет свои сильнейшие качества.

Значение матчей Лиги наций

По данным издания, результаты встреч с Румынией и Швецией определят итоговое место польской команды в Лиге наций, а также корзину, в которую она попадет во время жеребьевки квалификации чемпионата Европы.

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