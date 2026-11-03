В Польше 47% респондентов не верят, что нынешняя правительственная коалиция во главе с Дональдом Туском останется у власти после парламентских выборов 2027 года. Такие результаты опроса Института исследований Pollster, проведенного по заказу газеты Super Express, сообщает RMF24.

Результаты опроса

В возможность переизбрания действующей коалиции верят 30% участников исследования. Еще 23% респондентов заявили, что не могут предсказать итог будущих выборов.

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Факторы общественного скепсиса

Специалист по политическому маркетингу Сергиуш Тшецяк в комментарии Super Express связал настроения респондентов с экономическими трудностями, кризисом в системе здравоохранения и напряженностью внутри коалиции. По его оценке, в обществе усиливается впечатление слабости нынешнего правительства, тогда как правые силы укрепляют свои позиции.

RMF24 также отмечает частые споры между правительством и президентом Каролем Навроцким, который, по данным издания, блокирует ключевые законодательные инициативы. Среди проблем, которые чаще всего называют в этом контексте, — рост стоимости жизни, повышение цен на энергию и неопределенность относительно состояния государственного бюджета.

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