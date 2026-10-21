В Польше 66,5% участников опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita заявили, что политика президента США Дональда Трампа не служит интересам страны. Об этом сообщает Interia. Из тех, кто негативно оценил влияние действий американского президента, 36,9% ответили «однозначно нет», а 29,6% выбрали вариант «скорее нет».

Положительно политику Трампа в отношении Польши оценивают 19,4% опрошенных. Среди них 4,4% убеждены, что она служит стране, еще 15% склоняются к такому мнению. Не определились с ответом 14,1% респондентов.

Оценки избирателей партий

Как отмечает Rzeczpospolita, среди электоратов партий, за которые голосовали на выборах 2023 года, нет ни одного, где большинство поддерживало бы действия Трампа. Среди избирателей нынешней правительственной коалиции — Гражданской коалиции, Левых, Польской крестьянской партии и Polska 2050 — негативную оценку дали 87,2%, а положительную — 4,5%.

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Среди сторонников оппозиционных партий — «Право и справедливость», Razem, Konfederacja и Konfederacja Korony Polskiej — мнения оказались более разделенными. При этом негативные оценки преобладали: их высказали 49% респондентов, тогда как 36,3% положительно оценили политику президента США.

Сторонники Навроцкого и Брауна

При распределении по голосованию на последних президентских выборах положительные оценки преобладали только среди сторонников Кароля Навроцкого и Гжегожа Брауна. Наибольшая поддержка политики Трампа была зафиксирована среди избирателей Брауна — 53%. В электорате Навроцкого доля негативных оценок была самой низкой и составила 37%.

В то же время 85% сторонников Славомира Менцена негативно оценили действия Трампа. Среди избирателей Адриана Зандберга и Магдалены Беят поддержка политики президента США была близка к нулю, а среди сторонников Рафала Тшасковского и Шимона Холовни также преобладали негативные оценки. Опрос провели 16–17 октября 2026 года на выборке из 1068 человек.

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