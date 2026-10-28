Около 7 миллионов жителей Лос-Анджелеса в США 9 января 2025 года подверглись воздействию концентраций свинца более 50 нанограммов на кубический метр воздуха из-за дыма от пожара Eaton. Это примерно в 80 раз превышает обычный атмосферный уровень свинца в районе наблюдений, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Измерение загрязнения

7 января 2025 года ветры Санта-Ана распространили пламя из каньона Итон в Альтадену. В районе сгорели более 9 тысяч сооружений, а также автомобили и электроника. Станция мониторинга состава воздуха Калифорнийского технологического института в Пико-Ривере, расположенная к югу от очага пожара, фиксировала загрязнение в реальном времени.

Качество воздуха было наихудшим в течение первых двух суток пожара. Жители восточной части Лос-Анджелеса и долины Сан-Габриэль подверглись наиболее высоким среднесуточным концентрациям свинца. В обычных условиях среднесуточная концентрация свинца в Пико-Ривере составляет 0,6 нанограмма на кубический метр.

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Отличие от природных пожаров

Помимо свинца, в дыме обнаружили высокие концентрации хлора, брома, цинка, меди и мышьяка. Авторы работы отмечают, что пожары в городской застройке имеют иной химический состав выбросов, чем те, которые преимущественно охватывают леса или травянистые территории: горели жилые дома, транспорт и инфраструктура.

Исследователи сравнили эти данные с пожаром 2024 года в Риверсайде, который происходил почти исключительно на территории с растительностью. В дыме от Eaton концентрация свинца была в 50 раз выше, хлора и брома — в семь раз, цинка — в четыре раза, а меди и мышьяка — в три раза.

Ученые предполагают, что особенно токсичный состав выбросов мог быть связан с тем, что многие дома в Альтадене были построены в первой половине XX века, когда широко использовались краски со свинцом и бромированные антипирены. Последствия такого кратковременного, но интенсивного воздействия для здоровья пока неизвестны. Исследователи также призвали провести эпидемиологические исследования, в частности в отношении детей и других уязвимых групп.

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