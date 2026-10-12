В Австралии до 78 тысяч людей в возрасте от 65 лет могут отказаться от частного медицинского страхования в 2029–2030 годах из-за предложенного федеральным правительством сокращения льготы на такие полисы. Об этом со ссылкой на анализ Министерства здравоохранения, обнародованный по запросу в соответствии с законом о свободе информации, сообщает ABC News.

Прогноз Министерства здравоохранения

Правительственное предложение предусматривает сокращение льготы на частное медицинское страхование для австралийцев в возрасте от 65 лет. Ожидается, что это позволит сэкономить около 3 млрд долларов для финансирования других нужд системы ухода за пожилыми людьми.

По оценке ведомства, в 2028–2029 годах от страхового покрытия откажутся 44 тысячи человек. Уже в следующем году этот показатель может вырасти до 78 тысяч. В министерстве подчеркнули, что цифра в 44 тысячи отражает первоначальный эффект политики в определенный момент времени, а все расчеты имеют неопределенность, поскольку опираются на исторические данные и модели поведения, которые могут измениться в новых условиях.

Споры вокруг законопроекта

Коалиция, пообещавшая заблокировать законопроект в Сенате, обвинила министра здравоохранения Марка Батлера в том, что он ссылался лишь на меньший прогноз. Теневой министр здравоохранения Энн Растон заявила, что министр либо не ознакомился с собственными документами, либо вводил пожилых австралийцев в заблуждение.

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Изменения также критиковали штаты и территории, защитники интересов пожилых людей и индустрия частного медицинского страхования. Они выражали обеспокоенность возможной дополнительной нагрузкой на государственную систему здравоохранения и влиянием на уязвимых пожилых людей.

По данным Министерства здравоохранения, изменения затронут более 3,2 млн пожилых австралийцев, из которых около 2 млн имеют годовой доход менее 37 тысяч долларов. Парламентское бюджетное управление ранее оценивало, что примерно 1,6 млрд долларов прогнозируемой экономии будет получено за счет пенсионеров. Партия зеленых заявила, что не поддержит законопроект в нынешней редакции и рассматривает возможность освободить пенсионеров от изменений.

Правительство Австралии заявило, что стремится сделать льготы на частное страхование более справедливыми и направит все сэкономленные средства на дополнительные места в учреждениях ухода, пакеты услуг и улучшение помощи пожилым людям.

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