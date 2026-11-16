Acura выпустит в США 700 автомобилей Integra Type S Heritage Edition 2027 модельного года, окрашенных в эксклюзивный жёлтый цвет Blazing Phoenix Yellow. Лимитированная версия посвящена Acura Integra Type R поколения DC2, которую продавали на американском рынке в конце 1990-х годов, сообщает Motor1.

Heritage Edition дебютировала 14 ноября на мероприятии Super Street After Dark в Санта-Ане, штат Калифорния. Автомобили должны поступить к дилерам Acura в декабре одновременно с обновлённой стандартной версией Integra Type S 2027 модельного года.

Цена и техника

Стоимость Acura Integra Type S Heritage Edition начинается от 58 295 долларов США с учётом доставки. Это на 2300 долларов больше, чем обычная Integra Type S, цена которой составляет 55 995 долларов с доставкой.

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Технических изменений для специальной серии не предусмотрено. Все Integra Type S 2027 года оснащаются 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбодвигателем мощностью 320 лошадиных сил и крутящим моментом 310 фунт-футов. Мощность передаётся на передние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач; автоматическая трансмиссия для этой модели не предлагается.

Детали специальной серии

Ключевой особенностью Heritage Edition стал цвет Blazing Phoenix Yellow, недоступный для других версий Integra 2027 модельного года. Автомобиль также получил титановую ручку переключения передач, 19-дюймовые десятиспицевые колёса с медной отделкой и чёрные эмблемы Type S.

Стандартную Integra Type S также обновили: она получила глянцево-чёрные колёса, чёрные корпуса зеркал и жёлтые тормозные суппорты. Производство Integra Type S расположено в Мэрисвилле, штат Огайо, а двигатель K20C поставляет завод Honda в Анне, штат Огайо.

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