Администрация социального обеспечения США сообщила об исправлении миллионов записей в базе номеров социального страхования, включая сведения о гражданстве и даты смерти. Как сообщает The Hill, ведомство обновило около 25 млн записей, в которых отсутствовала информация о гражданстве.

Проверка данных о гражданстве

Для обновления этих записей использовали, в частности, систему SAVE — сервис Министерства внутренней безопасности США, предназначенный для определения права на участие в некоторых федеральных программах. Администрация социального обеспечения также сообщила, что исправляет еще 8,5 млн записей с неточным статусом гражданства.

По данным ведомства, с начала администрации президента Дональда Трампа оно скорректировало почти 15% всех активных номеров социального страхования. Комиссар Администрации социального обеспечения Фрэнк Бизиньяно заявил, что точность этой базы важна для надлежащего предоставления государственных услуг и предотвращения мошенничества в федеральных программах.

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Данные о смертях

Отдельно ведомство добавило в записи 17 млн дат смерти. Для этого использовались внутренние системы Администрации социального обеспечения и данные Государственного департамента США. Бизиньяно назвал эту работу первой инициативой такого масштаба, направленной на обеспечение целостности записей в системе номеров социального страхования.

SAVE привлек более широкое внимание после того, как президент Трамп поручил Министерству внутренней безопасности обеспечить должностных лиц, отвечающих за проведение выборов, ресурсами для проверки гражданства избирателей. Ранее федеральный судья заблокировал распоряжение, согласно которому штаты должны были передавать Министерству внутренней безопасности списки избирателей для выявления в них неграждан США с помощью этой технологии, однако решение суда не отменило работу самого сервиса.

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