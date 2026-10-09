Администрация президента США Дональда Трампа объявила о проверке девяти университетов по подозрению в мошенничестве, связанном с визами J-1, которые преимущественно используют иностранные постдокторанты. Расследование проводит Министерство труда США, сообщает STAT News.

Какие университеты проверяют

О начале проверки 8 октября во время брифинга сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал Гарвардский, Йельский, Стэнфордский и Брауновский университеты, Калифорнийский технологический институт, Университет штата Аризона, Массачусетский технологический институт, Университет Питтсбурга и Калифорнийский университет в Дейвисе.

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Позиция вице-президента

Вэнс заявил, что эти университеты якобы ненадлежащим образом используют визы J-1 — основную категорию виз для иностранных постдокторантов. По его утверждению, учреждения привлекают по таким визам дешевую рабочую силу вместо американских исследователей. Вице-президент также утверждал, что это снижает оплату труда американских аспирантов и ученых.

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