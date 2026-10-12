В США администрация президента Дональда Трампа планирует перевести в Белый дом трех высокопоставленных чиновников Центра развития инноваций и стандартов для суперинтеллекта. Об этом Channel NewsAsia сообщило со ссылкой на Reuters, которое передало данные издания The Information.

Данные The Information

По информации The Information, о планируемом переводе сообщил чиновник Белого дома. В первоначальном сообщении не были названы имена чиновников, которых планируют перевести, а также не были указаны сроки реализации этого плана.

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Комментарии не получены

Белый дом и Министерство торговли США не были сразу доступны для комментариев. Поэтому Reuters не получило оперативного комментария от этих учреждений относительно плана, о котором сообщило The Information.

Название подразделения в англоязычном сообщении приводится как Center for Advancing Innovation and Standards for Super Intelligence. Речь идет о планируемом, а не уже осуществленном кадровом шаге.

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