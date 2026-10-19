Администрация Трампа рассматривает сокращение централизации FEMA — The Hill

В США администрация президента Дональда Трампа рассматривает изменения в работе Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), в частности сокращение централизации в Вашингтоне и усиление роли штатов, региональных офисов и сотрудников на местах. Об этом The Hill сообщает со ссылкой на два меморандума агентства.

В одном из документов, который на прошлой неделе распространил администратор FEMA Кэмерон Гамильтон, говорится, что агентство должно сократить ненужную централизацию в столице США. Меморандум не объясняет, какие именно меры для этого предусмотрены, однако указывает, что региональные и полевые команды FEMA, а также должностные лица властей штатов и местных органов власти могут оперативно принимать решения в рамках предоставленных полномочий.

Возможные изменения в офисах и программах

Отдельный меморандум от 6 октября, с которым ознакомилось издание, предлагает постепенно прекратить работу части офисов FEMA и реорганизовать другие. Документ был адресован Гамильтону исполняющим обязанности заместителя администратора Джонатаном Майерсом, заместителем администратора Дейвом Арнольдом и финансовым директором Полом Джадсоном. Будет ли он реализован, пока неизвестно.

Среди предложенных шагов — прекращение работы подразделений, связанных с направлением устойчивости: Office of Business Management, Office of Resilience Strategy and Resilience Analysis и Planning and Information Directorate. Авторы также предлагают перевести всех сотрудников программ Office of National Continuity, чтобы интегрировать вопросы национальной безопасности в работу агентства.

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Кроме того, меморандум предусматривает возможный перевод сотрудников программ помощи по снижению риска стихийных бедствий для поддержки нового подразделения грантов по смягчению последствий. Также в нем предлагается консолидировать функции Национальной программы страхования от наводнений.

Подход к финансированию стихийных бедствий

Администрация Трампа ранее неоднократно заявляла, что штаты должны брать на себя больше ответственности за подготовку к стихийным бедствиям и реагирование на них, а федеральное правительство — покрывать меньшую часть расходов. Ранее в этом году администрация опубликовала рекомендации по пересмотру численности персонала FEMA, передаче большей ответственности органам власти штатов, местным и племенным органам власти, приватизации страхования от наводнений и повышению порога для объявления крупных стихийных бедствий.

В то же время численность персонала агентства сокращается. По данным Счетной палаты США, в 2025 финансовом году из FEMA ушли более 4,3 тыс. сотрудников — более чем вдвое больше, чем в 2024 году. По состоянию на май 2026 финансового года агентство покинули еще 2,5 тыс. сотрудников.

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