В США администрация президента Дональда Трампа отклонила рекомендацию правительственного надзорного органа относительно технологии, которая автоматически включала бы нагрудные камеры иммиграционных должностных лиц. О решении, о котором 14 октября сообщили из Вашингтона, пишет Daily Maverick со ссылкой на Reuters.

Какую технологию предлагали

Надзорный орган рекомендовал использовать технологию для камер, которые сотрудники носят на теле. Она должна была бы автоматически активировать камеру, если должностное лицо достает оружие или включает сирену автомобиля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекомендация касалась должностных лиц США, занимающихся вопросами иммиграции. Администрация Трампа не поддержала эту рекомендацию.

Что известно из сообщения

В сообщении не объясняются причины этого решения. Также в материале не приводится сведений о других правилах использования нагрудных камер иммиграционными должностными лицами. Материал Reuters на сайте Daily Maverick датирован 15 октября 2026 года, следующим днем после даты в вашингтонском сообщении.

Читай нас в