Администрация Трампа в США обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть ее апелляцию по делу о подсчете почтовых бюллетеней примерно 20 тысяч избирателей в Калифорнии. Министерство юстиции США пытается не допустить подсчета этих голосов, поскольку предполагает, что часть избирателей может не быть гражданами Соединенных Штатов.

Решение апелляционного суда

Как сообщает CNBC, ходатайство в Верховный суд подали через три дня после решения Апелляционного суда США по Девятому округу. Он отклонил требование Министерства юстиции заблокировать исполнение постановления федерального суда нижестоящей инстанции.

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Это постановление позволяло продолжить подсчет спорных почтовых бюллетеней. До обращения в Верховный суд правительство США безуспешно пыталось остановить их подсчет в рамках этого дела.

Обращение накануне выборов

Обращение администрации Трампа поступило за день до дня выборов. Дело касается процедуры подсчета голосов, поданных по почте в Калифорнии.

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