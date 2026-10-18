Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, возобновил работу в воскресенье, 18 октября, после закрытия из-за атак йеменских хуситов. В то же время многие перевозчики еще не возобновили полеты в саудовскую столицу и другие города королевства, сообщает The National.

Рейсы из ОАЭ и стран Персидского залива

Etihad Airways отменила все рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом до понедельника, 19 октября. Сообщение с Джиддой и Даммамом также затронули изменения в расписании, хотя рейсы в Даммам и рейсы EY601, EY602, EY603 и EY604 в Джидду были запланированы на 18 октября.

Рейсы Emirates из Дубая в Эр-Рияд, Джидду и Даммам столкнулись с отменами и изменениями в расписании. В расписании на 20 октября указаны шесть рейсов между Дубаем и Эр-Риядом: EK815, EK817, EK819 в направлении Саудовской Аравии и EK816, EK818, EK820 в обратном направлении.

Flydubai отменила полеты в Эр-Рияд, Даммам и Абху до 19 октября. Air Arabia отменила рейсы из Шарджи в Эр-Рияд, Абху, Даммам и Таиф, не назвав даты их возобновления. Qatar Airways временно приостановила рейсы в Эр-Рияд и Даммам и обратно. Gulf Air заявила, что после воскресенья, 18 октября, ее рейсы выполняются по расписанию.

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Ограничения продлятся до ноября и января

Oman Air приостановила все рейсы в Эр-Рияд и обратно до 22 октября, а SalamAir — рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 31 октября. Air France продлила приостановку рейсов в саудовскую столицу до 24 октября. British Airways планирует возобновить ограниченное сообщение с Эр-Риядом 3 ноября, выполняя по одному рейсу в день.

Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд до 18 ноября, а рейсы группы в Даммам — до 30 ноября. Eurowings должна возобновить сообщение с Джиддой 12 ноября. KLM отменила все рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 31 октября, Philippine Airlines — рейсы PR654 и PR655 до 29 ноября. Cathay Pacific продлила приостановку полетов в Эр-Рияд до 31 января 2027 года.

Malaysia Airlines сообщила о возобновлении 18 октября рейсов в Джидду и Медину и обратно после проверки безопасности. Delta Air Lines перенесла запуск маршрута между Атлантой и Эр-Риядом, запланированный на 23 октября, на март 2027 года.

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