В аэропорту имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно приостановили движение воздушных судов после того, как авиадиспетчеры заметили неизвестные дроны возле взлётной полосы. Решение о временном закрытии аэропорта приняли из соображений безопасности пассажиров и экипажей.

Процедуры безопасности

Как сообщает RMF24, беспилотники находились в непосредственной близости от взлётной полосы. В четверг в аэропорту запустили специальные процедуры безопасности, а экипажи всех самолётов оперативно проинформировали о потенциальной угрозе.

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Аэропорт имени Христофора Колумба расположен в Генуе — столице региона Лигурия. По данным местных СМИ, процедуры безопасности ввели сразу после обнаружения дронов.

Происхождение дронов не раскрывают

Администрация аэропорта не сообщила подробностей о типе замеченных дронов и их происхождении. По данным RMF24, это первый в Италии случай, когда воздушное движение приостановили из-за присутствия беспилотников возле аэропорта.

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