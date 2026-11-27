Международный аэропорт Кишинёва с 1 декабря 2026 года начнёт внедрять концепцию «Тихий аэропорт» (Silent Airport), постепенно отказываясь от регулярных голосовых объявлений в терминале. Это нововведение призвано снизить уровень шума и сделать пребывание пассажиров более комфортным.

На первом этапе перестанут транслировать автоматические объявления о начале и завершении регистрации на рейсы, а также о прибытии самолетов. При этом сообщения о посадке, номерах выходов, безопасности и чрезвычайных ситуациях останутся.

Пассажиры смогут следить за информацией о рейсах через табло в терминале, онлайн-табло на сайте аэропорта и бесплатное приложение Your Accessible Flight для iOS и Android. Администрация рекомендует регулярно проверять статус рейса и номер выхода, особенно после прохождения контроля безопасности. Своевременное прибытие к выходу на посадку будет обязанностью самих пассажиров.

Для улучшения информирования пассажиров в терминале устанавливают 64 новых цифровых монитора. В настоящее время аэропорт ежедневно транслирует до 344 голосовых объявлений. Подобная практика уже внедрена в более чем 150 аэропортах мира.

Кроме того, в декабре планируется начать расширение пассажирского терминала. Работы продлятся 19 месяцев и предусматривают увеличение зон ожидания, регистрации и прохождения контроля безопасности.

Источник: администрация аэропорта Кишинева.

Аэропорт Кишинева возобновил работу после сообщения о возможном заминировании. Специализированные службы проверили помещения, но взрывчатки или других подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение о бомбе не подтвердилось.

Международный аэропорт Кишинева запустил бесплатный трансфер для пассажиров, которые приезжают в Молдову на поезде и далее планируют лететь из Кишинева. Автобус забирает пассажиров со станции Ревака и довозит прямо до терминала. Сервис пока работает в тестовом режиме, и особенно удобным он может быть для украинцев, которые используют Кишинев в качестве транзитного пункта.

С 18 января аэропорт Кишинева окончательно получил новый код RMO в системе ИАТА. Это беспрецедентный случай в этой сфере.

Читай нас в