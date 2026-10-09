В районе Марбл-Хилл в Нью-Йорке, США, агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ранили мужчину, находившегося в автомобиле вместе с пятилетним ребенком. Инцидент произошел 8 октября около 16:00 по местному времени. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Заявление мэра и полиции

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что, по предварительным данным, агенты окружили автомобиль, в котором находились мужчина и ребенок, после чего произвели несколько выстрелов. По его словам, ребенок физически не пострадал.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что полицейские нашли ребенка у одного из родственников после проверки его состояния. По ее словам, раненому 28 лет, а в 2023 и 2025 годах его дважды задерживали в Нью-Йорке.

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Позиция федерального ведомства

Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, заявило, что агенты проводили в Бронксе целевую операцию по задержанию мужчины из Доминиканской Республики, который, по данным ведомства, ранее был судим. В ведомстве заявили, что во время инцидента один из офицеров ICE применил оружие, а мужчина получил ранение.

По данным Министерства внутренней безопасности, агенты сразу оказали раненому помощь; он жив и находится в местной больнице. Свидетель Педро Альмарес, работающий в расположенном неподалеку ресторане, рассказал, что услышал выстрелы и увидел на месте нескольких офицеров в экипировке ICE и три-четыре автомобиля.

Мамдани заявил, что разговаривал с президентом Дональдом Трампом и секретарем внутренней безопасности Маллином по поводу освобождения раненого, однако эти переговоры не дали результата. Мэр также потребовал прекратить иммиграционные операции ICE в Нью-Йорке.

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