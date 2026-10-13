Французская авиакомпания Air France подтвердила, что соблюдает новые ограничения Израиля, касающиеся гражданства пилотов и бортпроводников, работающих на рейсах в Тель-Авив. Как сообщает Al Jazeera, компания заявила, что, как и все авиаперевозчики, обязана соблюдать правила въезда, установленные властями стран, в которые она выполняет рейсы.

По данным израильского телеканала N12, 1 октября Министерство транспорта и безопасности дорожного движения Израиля уведомило иностранные авиакомпании, что пилоты и бортпроводники на рейсах в воздушном пространстве Израиля не должны иметь гражданство или двойное гражданство государств, не поддерживающих дипломатические отношения с Израилем. Сообщалось, что перечень охватывает 31 страну с мусульманским большинством населения, в том числе Алжир, Тунис, Иран, Оман, Саудовскую Аравию, Пакистан и Нигер.

Реакция авиакомпаний

Air France сообщила, что сотрудники, которых касаются новые правила для рейсов в Тель-Авив, уже были проинформированы. По информации французского издания Mediapart, во внутренней записке для пилотов и бортпроводников говорилось, что несоблюдение директивы может повлечь санкции для компании и сотрудника. Al Jazeera отмечает, что не смогла независимо проверить этот документ.

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Чешская Smartwings также подтвердила получение израильской директивы и заявила, что в настоящее время она не влияет на ее операции, распределение экипажей или назначение сотрудников на рейсы в Израиль и из Израиля. Компания добавила, что будет соблюдать требования соответствующих органов. United Airlines не подтвердила, получала ли она директиву и меняла ли назначения экипажей.

Возможные юридические претензии

Парижский юрист по вопросам противодействия дискриминации Клара Гандин заявила, что выполнение таких требований может противоречить французскому трудовому законодательству. По ее мнению, отстранение сотрудников от отдельных рейсов из-за их гражданства может быть прямой дискриминацией, даже если это не влияет на оплату труда.

В то же время профессор воздушного права Университета Макгилла Винсент Коррея отметил, что международное авиационное право признает суверенитет государств над их воздушным пространством и позволяет им применять правила в отношении допуска пассажиров и экипажей. Он пояснил, что сотрудникам из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, и ранее запрещалось выполнять рейсы в эту страну, а новые ограничения, по его оценке, касаются прежде всего лиц с двойным гражданством.

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