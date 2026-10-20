Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в ближайшее время ожидает массовых сокращений персонала. Председатель правления компании Андрейс Мартиновс назвал это самым сложным этапом, который перевозчику еще предстоит пройти, сообщает LSM English.

Количество увольнений не назвали

Мартиновс не уточнил, сколько сотрудников могут сократить. По его словам, ситуация меняется ежедневно, поскольку часть работников самостоятельно подает заявления об увольнении из-за перехода на другую работу или изменения жизненных обстоятельств.

В то же время массового оттока работников из компании нет. airBaltic рассчитывала уменьшить потребность в увольнениях благодаря переходу значительного количества сотрудников на неполный рабочий день или 85% занятости, однако реализовать этот план не удалось.

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Сокращение флота и реструктуризация

Работники могут добровольно подать заявку на уменьшение нагрузки, после чего компания рассмотрит каждый случай отдельно. Ранее стороны также имели возможность заключить коллективное соглашение, однако договоренности не достигли.

Компания сокращает свой флот и планирует иметь 36 самолетов к концу года. В то же время к 2030 году airBaltic намерена постепенно увеличить количество воздушных судов до 40. Авиакомпания также начала в США процесс финансовой реструктуризации по процедуре Chapter 11, чтобы реорганизовать финансовые обязательства и привлечь новое финансирование.

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