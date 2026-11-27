Голливудские актрисы Сара Полсон и Флоренс Пью 26 ноября присоединились к благотворительной инициативе The Midnight Mission в Лос-Анджелесе. В День благодарения они стали волонтёрами и помогали раздавать еду людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Знаменитостей заметили во время традиционного праздничного мероприятия организации в районе Скид-Роу. Вместе с другими волонтерами актрисы раздавали еду людям без постоянного места жительства и тем, кто нуждается в помощи.

В этом году на благотворительный ужин пригласили почти 2000 человек. Для гостей приготовили традиционные блюда ко Дню благодарения, а также организовали музыкальную программу.

Сара Полсон присоединилась к этой инициативе не впервые: в 2024 году она уже участвовала в праздновании Дня благодарения в The Midnight Mission. В социальных сетях люди публикуют фотографии с актрисой, сделанные во время мероприятия.

Звезда сериала К востоку от Эдема Флоренс Пью, в свою очередь, неоднократно говорила о важности благотворительности. Она считает, что поддержка благотворительных инициатив не должна ограничиваться лишь публичными заявлениями или использованием собственного имени для привлечения внимания.





Отметим, что The Midnight Mission — это некоммерческая благотворительная организация в Лос-Анджелесе, которая с 1914 года помогает бездомным людям и семьям вернуться к самостоятельной жизни. Организация известна ежегодными праздничными ужинами (например, в День благодарения), к которым часто присоединяются голливудские звезды в качестве волонтеров.