Актриса Эмми Россум появилась на телевидении в платье украинского бренда Anna October

Американская актриса Эмми Россум, сыгравшая Фиону Халлагер в сериале «Бесстыдники», появилась в эфире в платье украинского бренда Anna October. Для эфира знаменитость выбрала голубую модель с открытой спиной.

Стоимость наряда составляет 730 долларов, что равно почти 30 тысячам гривен.

Россум стала гостьей «Шоу Дженнифер Хадсон» (The Jennifer Hudson Show). Лаконичное шелковое платье с женственным силуэтом стало главным акцентом её образа.

Платье выполнено в серо-голубом цвете и имеет тонкие бретельки, приталенный лиф с конструктивными швами и юбку миди, расширяющуюся к низу.

Дополняли платье лишь одно небольшое кольцо на безымянном пальце левой руки и серьги с жемчужинами. Глубокий вырез актриса решила ничем не «перебивать».

Образ Эмми Россум также дополнили белые мюли от Andrea Wazen с ремешками и открытым носком.

Что известно об Эмми Россум

Эмми Россум родилась 12 сентября 1986 года в Нью-Йорке (США). Её мать имеет еврейские и украинские корни, поэтому у актрисы есть семейные связи с Украиной.

Международную известность Россум приобрела благодаря роли Фионы Халлагер в американском сериале «Бесстыдники», в котором снималась с 2011 по 2019 год. Её героиня — старшая дочь в неблагополучной семье, которая берёт на себя ответственность за младших братьев и сестёр.

Еще одной важной работой актрисы стала роль Кристин Даае в фильме-мюзикле «Призрак оперы» 2004 года. На съёмочной площадке она работала вместе с Джерардом Батлером, а её игра принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус».

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