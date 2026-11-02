Американцы в возрасте от 23 до 26 лет являются наименее религиозной возрастной группой в США по таким показателям, как частота молитв, важность религии в жизни и принадлежность к определенной религиозной традиции. Об этом свидетельствуют новые опросы Pew Research Center, о которых сообщает The Hill.

Различия между молодыми возрастными группами

Среди американцев в возрасте 18–22 лет около 41% заявили, что посещают религиозные службы как минимум один-два раза в месяц. Среди всех взрослых в США этот показатель составил 33%. В то же время среди респондентов в возрасте 23–26 лет службы с такой частотой посещали 27% — это один из самых низких показателей среди всех возрастных групп.

Данные лишь частично подтверждают сообщения о возможном росте религиозности среди молодых американцев, в частности консервативных мужчин. Американцы в возрасте 18–22 лет чаще сообщали о посещении служб, но реже молились и считали религию менее важным жизненным приоритетом. По уровню религиозности они не отличались от людей того же возраста в 2014 году и были менее религиозны, чем эта возрастная группа в 2007 году.

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Показатели среди всех взрослых

Впервые в опросах Pew мужчины в возрасте 18–22 лет сообщили, что посещают религиозные службы чаще женщин. Не реже одного раза в месяц на службах бывали 35% женщин этой возрастной группы — больше, чем среди женщин, родившихся в 1990-х и начале 2000-х годов.

Среди самых молодых республиканцев в возрасте 18–22 лет 55% заявили о посещении служб как минимум ежемесячно. Это большая доля, чем среди всех других возрастных групп республиканцев, кроме самой старшей. Молодые демократы также посещали службы чаще, чем демократы, родившиеся с 1970-х до начала 2000-х годов.

В целом уровень религиозности среди взрослых в США после длительного спада стабилизировался с 2020 года. В июньском исследовании 34% опрошенных сообщили, что побывали на службе лично в течение предыдущего месяца, а 45% — что посетили ее лично или смотрели онлайн либо по телевидению. Оба показателя стали самыми высокими с июля 2020 года. В Pew отметили, что нынешние результаты формируют сложную картину, а более высокий уровень религиозности самых молодых взрослых может быть как поворотным моментом, так и временным колебанием данных.

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