На фоне серии технологических сбоев в США покупатели начали активно запасаться генераторами, продуктами длительного хранения и другими товарами для чрезвычайных ситуаций. Аналитики связывают ажиотаж с опасениями масштабных перебоев в работе привычных сервисов, а также с апокалиптическими настроениями, распространяющимися в социальных сетях.

Журналисты отметили, что всплеск спроса связан с так называемыми «апокалиптическими настроениями» в социальных сетях. Их подпитывают сообщения о технологических сбоях, затрагивающих крупные компании, банковские сервисы и транспортную инфраструктуру.

Среди поводов для беспокойства аналитики назвали проблемы в работе Microsoft Outlook, перебои с авиарейсами в США и сбои в работе других цифровых сервисов. На этом фоне американцы начали формировать запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Помимо генераторов, покупатели обращают внимание на продукты длительного хранения и другие предметы первой необходимости. В то же время аналитики не утверждают, что технологические сбои имеют общую причину или свидетельствуют о приближении масштабной катастрофы.

Телеканал также отмечает, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии доказательств связи между недавними технологическими сбоями.

Об этом сообщает CBS News.

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