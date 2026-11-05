В Аризоне врач и законодатель-демократ Амиш Шах заявил о победе на выборах в Палату представителей США от 1-го избирательного округа штата, сообщает The Hindu. Издание отмечает, что 48-летний Шах станет первым американцем индийского происхождения, который будет представлять Аризону в Конгрессе США.

Результаты голосования

По данным Decision Desk HQ, которая объявила результат гонки вечером 4 ноября, Шах набрал 52,49% голосов. Его соперник-республиканец Джей Фили получил 45,45% голосов.

Фили — бывший игрок Национальной футбольной лиги, которого поддержал президент США Дональд Трамп. The Hindu сообщает, что победа Шаха означает переход мандата, который ранее контролировали республиканцы, к Демократической партии. Шах также стал шестым американцем индийского происхождения, избранным в Палату представителей США.

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Опыт и кампания

Шах трижды избирался в Палату представителей штата Аризона и работает врачом неотложной помощи. После сообщения о результате он заявил, что будет представлять всех избирателей округа независимо от того, за кого они голосовали.

Во время кампании Шах поднимал вопросы стоимости медицинского обслуживания, роста расходов, водного кризиса и развития экономики. По словам исполнительного директора Indian American Impact Чинтана Пателя, кандидат постучал в двери более чем 28 тысяч домов и общался с избирателями округа.

Шах родился в Чикаго в семье выходцев из Гуджарата, переехавших в США в 1960-х годах. Он получил образование в Северо-Западном университете, степень магистра общественного здравоохранения в Калифорнийском университете в Беркли и прошел подготовку по неотложной медицине в Нью-Йорке.

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