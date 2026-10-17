Правительство Великобритании рассматривает изменения в системе финансирования ученичества в Англии, согласно которым работодателей могут обязать частично оплачивать обучение работников старше 25 лет. Как сообщает The Guardian, цель инициативы — побудить компании чаще принимать на обучение молодых людей.

Новые правила софинансирования

Согласно предлагаемой схеме, средства сбора на развитие и навыки будут покрывать допустимые расходы на обучение учеников в возрасте от 16 до 24 лет. Для учеников старше 25 лет фонд должен покрывать 75% расходов, а оставшиеся 25% будет платить работодатель.

Поэтапный запуск модели рассматривается с начала следующего учебного года — в сентябре 2027 года. Изменения могут быть введены в рамках реформы сбора на развитие и навыки, который составляет около 4 млрд фунтов стерлингов в год и финансирует национальную систему ученичества.

Крупные работодатели с годовым фондом оплаты труда свыше 3 млн фунтов стерлингов уже перечисляют в этот фонд 0,5% общего фонда заработной платы. Они могут использовать накопленные средства для оплаты обучения и оценки учеников.

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Попытка привлечь молодежь

Инициатива должна помочь преодолеть сокращение числа молодых людей, начинающих обучение по программам ученичества. За последнее десятилетие число таких стартов среди молодежи снизилось на 40%, тогда как более половины новых учеников сейчас старше 25 лет. Число участников младше 19 лет почти вдвое меньше, чем десять лет назад.

Официальные данные также показывают, что флагманская программа базового ученичества за первые восемь месяцев привлекла лишь 160 молодых людей при целевом показателе в 30 тыс. стартов в течение парламентского срока.

Представитель Министерства труда и пенсий заявил, что правительство намерено создать 50 тыс. дополнительных возможностей для ученичества молодежи и ввести выплату в размере 2 тыс. фунтов стерлингов для малых и средних предприятий, которые наймут ученика в возрасте от 16 до 24 лет. В ведомстве добавили, что не будут предвосхищать выводы обзора Алана Милберна, который должен быть опубликован осенью.

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