Польская прыгунья с трамплина Анна Твардош заняла пятое место на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе. Этот результат стал лучшим в истории выступлений польских спортсменок в зимнем Кубке мира, сообщает Interia Sport.

Исторический результат в Хинценбахе

В субботнем соревновании Твардош после первой попытки на 88 метров шла третьей и претендовала на место на пьедестале. Во втором прыжке она показала результат 86 метров и завершила соревнование пятой.

Твардош превзошла предыдущее высшее достижение польских спортсменок в зимнем Кубке мира. В 2020 году Кинга Райда заняла шестое место на соревнованиях в Оберстдорфе.

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Второе соревнование и слова тренера

В воскресном соревновании Твардош после первой серии находилась на шестой позиции, но в итоге стала 13-й. Несмотря на более низкий результат, оба старта в Хинценбахе стали для нее успешными.

Тренер Марцин Бахледа, подводя итоги уикенда в видео, опубликованном на странице PZN | Od Deski do Deski, назвал его очень удачным, особо отметив историческое пятое место спортсменки. По его словам, команда чувствует, что могла выступить еще лучше, и планирует спокойно работать, чтобы результаты улучшались от соревнования к соревнованию.

В следующие выходные женские и мужские соревнования Кубка мира должны пройти в Висле, где представители Польши будут выступать перед домашней аудиторией.

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