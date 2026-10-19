Апелляционный суд Швеции признал бывшего советника по национальной безопасности Хенрика Ландерхольма виновным в небрежном обращении с секретной информацией. Суд отменил предыдущее оправдательное решение и назначил Ландерхольму штраф в размере 52 000 шведских крон.

Суд отменил оправдательный приговор

Как сообщает The Local Sweden, Ландерхольм занимал должность советника по национальной безопасности более двух лет и ушел в отставку в январе 2025 года. Это произошло после начала полицейского расследования из-за сообщений о том, что он оставил секретные документы в незапертом шкафу в конференц-отеле к северу от Стокгольма.

В сентябре 2025 года окружной суд Аттунды оправдал Ландерхольма. Тогда суд признал, что он действовал небрежно, а документы могли бы поставить под угрозу национальную безопасность, если бы попали в руки иностранного государства. В то же время доказательств того, что это произошло, а также умышленного риска или других отягчающих обстоятельств не было.

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Штраф в 52 тысячи крон

19 октября 2026 года Апелляционный суд Свеа пришел к иному выводу. Судья Хокан Селлман заявил, что от лиц, работающих с документами, содержащими чувствительную информацию в сфере безопасности, следует ожидать высоких стандартов обращения с ними. По мнению суда, Ландерхольм проявил значительную небрежность, когда забирал вещи из сейфовой ячейки, где хранил документы.

Суд также учел его должность советника по национальной безопасности и опыт работы на высоких государственных постах. Ландерхольм был приговорен к 80 дневным штрафам по 650 крон каждый. В публикации в X он назвал обвинительный приговор разочарованием.

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