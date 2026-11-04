Апелляционный суд девятого округа США голосами 6 против 5 восстановил приостановление действия постановления окружного суда, которое ограничивало действия администрации Трампа в отношении бюллетеней. Как сообщает Anadolu Agency, администрация вновь может просить избирательных должностных лиц штатов откладывать бюллетени, связанные с лицами, которых подозревают в отсутствии гражданства и права голоса. Федеральные должностные лица также могут предупреждать о возможном уголовном преследовании за сознательный подсчет незаконных бюллетеней.

Три судебных решения за 12 часов

Это стало третьим решением суда примерно за 12 часов в день выборов. Сначала коллегия из трех судей приостановила действие постановления окружного суда, которое ограничивало действия администрации. Затем полный состав Девятого округа отменил это решение и назначил повторное рассмотрение в расширенном составе.

После этого коллегия из 11 судей восстановила приостановление действия постановления окружного суда. Согласно этому решению, администрация также временно не обязана раскрывать сведения о некоторых ордерах и повестках большого жюри, связанных с предположительно неправомочными избирателями. Кроме того, она не должна уведомлять избирательных должностных лиц об ограничениях, установленных окружным судьей.

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Позиции судей

Судьи Эрик Д. Миллер и Марк Дж. Беннетт в отдельных мнениях указали, что толкование законодательства Министерством юстиции может быть необоснованным. В то же время они отметили, что суды в целом не могут запретить ведомству сообщать собственное толкование федерального уголовного права, даже если оно является неправильным.

Пятеро судей не согласились с решением большинства. Главный судья Мэри Мургиа заявила, что предупреждения о федеральном преследовании ставят избирательных должностных лиц в сложное положение, вынуждая их согласовывать противоречивые юридические обязанности во время проведения выборов.

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