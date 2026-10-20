В Сингапуре индонезийская компания Asia Pulp and Paper (APP) заявила, что временное ограничение на использование ее сертификации в рамках усиленной Сингапурской схемы экологической маркировки SGLS+ не является приостановкой сертификатов. Ограничение ввел Сингапурский экологический совет после того, как он связал трех поставщиков древесного волокна APP с пожарами в Индонезии, вызвавшими задымление в Сингапуре, сообщает Channel NewsAsia.

Требования к компании

Ограничение касается трех концессионных территорий — участков, которые компании имеют право использовать или развивать. Речь идет о поставщиках PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai и PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Национальное агентство по окружающей среде Сингапура также выдало им уведомления о превентивных мерах.

С среды APP должна усилить мониторинг и ежедневно отчитываться об очагах возгорания, мерах по предотвращению пожаров, их локализации и тушении, а также о дальнейших действиях на трех концессионных территориях. Компания сообщила, что требование о ежедневной отчетности будет действовать до отдельного уведомления совета.

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Сроки снятия ограничений не определены

APP заявила, что установленного срока снятия ограничений сейчас нет. Компания назвала своей первоочередной задачей выполнение требований по отчетности, предоставление совету необходимой информации и демонстрацию прогресса в реагировании на высказанные им опасения.

Сингапурский экологический совет отметил, что сертификат APP может быть приостановлен, если компания не докажет эффективность усиленных мер мониторинга, предотвращения и тушения пожаров. APP, выпускающая бумажные товары под брендами Paseo и Nice, заявила о готовности сотрудничать с советом и поддерживать прозрачность в деятельности и цепочке поставок.

Сеть супермаркетов FairPrice, которая в 2015 году убрала продукцию APP с полок, сообщила, что внимательно следит за развитием ситуации. Компания заявила, что связывается с поставщиками для получения разъяснений относительно заявленных проблем и мер реагирования.

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