На фоне нестабильности фондового рынка США, распродажи акций компаний в сфере искусственного интеллекта и скандального увольнения Дженсена Хуанга из Nvidia компания Apple демонстрирует уверенный рост. С начала года акции технологического гиганта подорожали на 30%, а его рыночная капитализация достигла рекордных 5,1 триллиона долларов.

Почему инвесторы выбирают Apple

Apple стала лидером среди технологических гигантов «Великолепной семерки» и обеспечила почти треть общего роста индекса S&P 500.

Главный секрет устойчивости заключается в том, что компания не участвует в изнурительной гонке расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Пока конкуренты тратят свободные денежные потоки на дата-центры и чипы, Apple сосредоточилась на продаже устройств — в частности, выпустила складной iPhone по цене около $2000, который мгновенно вызвал ажиотаж среди покупателей.

Такая стратегия сделала производителя iPhone «тихой гаванью»: индекс ожидаемой волатильности акций Apple снизился на 10%, тогда как для индекса Nasdaq 100 этот показатель подскочил на 14%.

Что настораживает аналитиков Уолл-стрит

Несмотря на рекорды, покупка акций Apple становится все более рискованной. Сейчас бумаги компании торгуются по цене, в 37 раз превышающей ожидаемую прибыль за следующие 12 месяцев — это максимум с 2007 года.

Исторически высокий коэффициент PEG на уровне 5,3 также указывает на существенную переоценку акций (для сравнения, у Nvidia этот показатель ниже 0,15).

Ситуацию осложняет замедление финансовых показателей. Из-за дефицита микросхем памяти компания дала сдержанный прогноз по рентабельности, а рост доходов в 2027 финансовом году замедлится до 10% против 15% годом ранее.

Из-за этого лишь 36 из 59 аналитиков, которых отслеживает Bloomberg, рекомендуют покупать акции Apple, прогнозируя их умеренное снижение в течение года.

Об этом сообщается со ссылкой на данные Bloomberg.

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