Правительство Аргентины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с запросом о временных мерах, чтобы остановить санкционированную Великобританией деятельность, связанную с углеводородами, вблизи Фолклендских островов. Об этом говорится в заявлении аргентинских властей, которое цитирует Cyprus Mail.

Запрос в морской трибунал

Аргентина стремится не допустить освоения Соединенным Королевством углеводородных ресурсов на континентальном шельфе Северного Фолклендского бассейна. В аргентинском правительстве заявили, что обращение направлено на защиту суверенных прав страны на ее континентальный шельф и предотвращение действий, которые, по утверждению Буэнос-Айреса, Великобритания разрешила в одностороннем порядке и незаконно.

Усиление спора

Напряженность между Аргентиной и Великобританией относительно территории, находящейся под британским контролем и на которую претендует Аргентина, усилилась. В прошлом месяце правительство президента Хавьера Милея внесло законопроект об усилении ответственности для компаний, бурящих нефть у островов.

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Предлагаемый закон предусматривает более строгие наказания для компаний и физических лиц, вовлеченных в деятельность, связанную с природными ресурсами на Фолклендских островах и в морских пространствах Аргентины без разрешения аргентинских властей. Документ, который еще должен одобрить Конгресс, должен обновить законодательство 2011 года.

Компании Navitas Petroleum и Rockhopper Exploration, владеющие морским проектом Sea Lion к северу от островов, ранее заявляли, что не ожидают срыва его реализации из-за действий Аргентины. Правительство Великобритании сообщило, что не уступит перед угрозами и защищает право жителей Фолклендских островов на самоопределение.

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