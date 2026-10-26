В Польше депутат Европарламента от «Гражданской коалиции» Бартош Арлукович заявил, что многие ближайшие сотрудники Катажины Пельчинской-Наленч с облегчением восприняли её объявление о намерении покинуть правительство Дональда Туска. Политик сказал об этом в программе Rozmowa o 7:00, сообщает RMF24.

Арлукович сказал, что разговаривал с чиновниками и заместителями министра и знает, как Пельчинская-Наленч руководила ведомством. По его словам, его критические замечания ещё до её заявления об уходе из правительства были чёткими и категоричными.

Критика стиля управления

Евродепутат также заявил, что у ближайших сотрудников министра было много замечаний к ней. Он добавил, что не хочет и дальше критиковать Пельчинскую-Наленч, поскольку, по его мнению, своим решением она перечеркнула собственные достижения. Арлукович выразил сожаление по поводу того, как, по его оценке, завершается её политический путь.

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Заявления о возможных претензиях

Арлукович заявил, что в контексте Пельчинской-Наленч ещё будут обсуждаться темы моббинга и насилия, не приведя подробностей. В то же время он сказал, что не считает её уход из правительства проблемой для кабинета Туска.

На прошлой неделе Пельчинская-Наленч, которая была министром фондов и региональной политики и возглавляет партию «Польша 2050», сообщила о намерении покинуть правительство. Она объяснила это тем, что ценности для неё важнее должностей.

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