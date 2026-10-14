Армия Йемена заявила, что в боях в юго-западной провинции Таиз в среду, 14 октября, погибли или были ранены более 200 бойцов-хуситов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление Таизского военного направления, опубликованное в социальной сети X.

Бои на нескольких направлениях

Согласно заявлению военных, ожесточённые столкновения продолжались на направлении Дхубаб к западу от города Таиз, а также на направлениях Аль-Акруд и Аль-Шакаб к югу от него. Бои начались утром и усилились во второй половине дня.

Военные также заявили, что боевые самолёты нанесли удар по колонне танков и военной техники хуситов в районе Рас-аль-Наджд округа Аль-Мисрах. Ещё два авиаудара, по их данным, были нанесены по позициям хуситов возле холма Софитель к востоку от Таиза.

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Заявления о потерях техники

Поздно вечером два дополнительных авиаудара, по утверждению военных, были направлены по танку и военной машине на направлении Дхубаб. Армия заявила об уничтожении военной машины, вооружённой колонны и беспилотника, а также о повреждении двух танков. Эти данные независимо не подтверждены, а хуситы их не комментировали.

Бои происходят в рамках операции «Рассвет Йемена», которую международно признанное правительство страны начало в начале октября для возвращения территорий, контролируемых хуситами, включая столицу Сану. По данным агентства, наступление поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Йемен охвачен конфликтом с 2014 года, когда хуситы захватили Сану, что вынудило международно признанное правительство покинуть столицу. В 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт в поддержку правительства.

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