Армия Нигерии заявила, что задержала журналиста Лоуренса Зонго в Джосе из-за предполагаемого несанкционированного доступа на военный объект с ограниченным режимом и использования смарт-очков Meta. Зонго освещает конфликты и является волонтером-репортером Amnesty International, сообщает Premium Times Nigeria.

Задержание в военном медучреждении

Журналиста задержали 5 октября в военном медицинском учреждении на территории кантонмента Максвелла Хобе — штаб-квартиры 3-й дивизии армии в Рукубе, Джос, штат Плато. Сообщается, что он пришел навестить родственников, проходивших лечение после ранений, полученных во время нападения в районе местного самоуправления Басса.

Amnesty International заявила, что Зонго содержали без связи с внешним миром и что представителям организации не удалось получить к нему доступ. Правозащитники потребовали передать журналиста гражданским властям или немедленно освободить его.

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Версия военных и освобождение

В заявлении в пятницу военные указали, что Зонго якобы вошел на режимный объект без необходимого разрешения. В армии также назвали потенциальной угрозой безопасности использование им смарт-очков Meta на территории военного объекта и отвергли, что его освобождение стало следствием давления Amnesty International или других групп.

Журналист Масара Ким в публикации в социальных сетях утверждал, что военная полиция допрашивала Зонго, поскольку не смогла проверить его слова о родственниках в госпитале. По словам Кима, некоторые военные якобы хотели предъявить журналисту обвинение в шпионаже, однако после вмешательства представителей местного сообщества его освободили. Издание отмечает, что эти детали независимо не подтверждены.

По данным Premium Times Nigeria, расследование дела продолжается, и Зонго могут попросить предоставить дополнительные объяснения. Доступная информация не устанавливает, были ли журналисту официально предъявлены обвинения и завершила ли армия расследование.

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