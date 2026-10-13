Армия США планирует пересмотреть запасы техники и материалов для быстрого развертывания войск

Армия США планирует в течение следующего календарного года принять решения об изменениях в заблаговременно размещенных запасах техники и материалов, предназначенных для быстрого развертывания в случае конфликта. Как сообщает Defense News, об этом заявил заместитель командующего Командованием материального обеспечения Армии США генерал-майор Гэвин Лоуренс.

Пересмотр проводится в рамках программы Total Army Power Projection Equipment, или TAP2E. Она предусматривает оценку размещения вооружений, крупногабаритной техники и других ресурсов, которые хранятся на складах или размещаются заблаговременно. Их планируют быстро задействовать и передавать войскам при необходимости.

Запасы в Индо-Тихоокеанском регионе

Согласно стратегии Армии США, работа по программе TAP2E будет продолжаться до 2032 года. Бюджетные документы предусматривают для нее 702 млн долларов в 2027 финансовом году. Согласно отчету Конгресса США за 2024 год, армия имеет как минимум семь публично определенных запасов: два в Северной Америке, два в Азии, один на кораблях и два в Европе.

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Бюджетное предложение также предусматривает создание восьмого запаса в юго-западной части Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, предлагается увеличить финансирование комплексного технического обслуживания и содержания существующих заблаговременно размещенных запасов, ориентированных на Европу.

Изменения в хранении материалов

Лоуренс отметил, что армия координирует работу с Пентагоном, который принимает решения о военном присутствии в различных регионах. Среди главных вопросов пересмотра — размещены ли запасы в нужных местах и достаточно ли там необходимого оборудования и материалов.

Ранее Армия США уже определила отдельные изменения: сокращение объемов техники, хранящейся на кораблях в рамках программы APS afloat, а также перемещение одного нового комплекта оборудования в Тихоокеанский регион. Еще одним направлением является более активное использование Объединенных центров распределения на театре военных действий, где хранятся расходные материалы, в том числе медицинские запасы.

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