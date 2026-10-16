В США Армия заявила, что ожидает некоторого влияния на оборонные компании, когда в январе 2027 года истечет срок прекращения использования критических материалов и минералов из стран-противников. Об этом заявила Лиз Миранда, исполнительная заместительница при командующем Командования материального обеспечения Армии США, пишет Breaking Defense.

Исполнительный указ №14415, опубликованный в июле, устанавливает для американских компаний срок до января 2027 года, чтобы прекратить использование критических материалов и минералов из Китая, Российской Федерации — государства-агрессора, Ирана и Северной Кореи. Исключения возможны только после одобрения правительством плана смягчения рисков, в котором компания должна определить конкретные шаги для поиска новых поставщиков в США или странах-партнерах.

Проверка цепочек поставок

По словам Миранды, требование отследить цепочки поставок до уровня сырья является сложной задачей. Она отметила, что работа над этим продолжается, однако полной готовности пока не достигнуто. В то же время чиновница не прогнозирует резких или катастрофических последствий для Армии США после наступления срока.

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Она ожидает постепенного усиления ответственности за устранение уязвимостей, связанных с зависимостью от иностранных противников. К критическим материалам, которых касается указ, относятся, в частности, вольфрамовые сплавы для компонентов двигателей и гиперзвуковых систем, а также германий, используемый в системах тепловизионного наблюдения. По данным Aerospace Industries Association, Китай является ведущим производителем обоих материалов.

Поиск альтернативных производств

Армия США также планирует провести так называемое производственное родео для выявления рисков в производстве и цепочках поставок, о которых ведомство может еще не знать. Миранда объяснила, что США не могут локализовать производство всех необходимых компонентов, в том числе для обеспечения преимущества в сфере беспилотников. Цель мероприятия — определить пробелы во внутренних возможностях, инвестировать в их устранение совместно с промышленностью или привлечь ресурсы союзников.

Отраслевые объединения одновременно предупреждают, что темпы выполнения указа могут быть слишком высокими. Aerospace Industries Association считает, что исключения понадобятся и после января 2027 года, поскольку имеющихся внутренних поставок критических минералов недостаточно для нужд компаний. В сентябрьском отчете ассоциация отметила, что значительные мощности по переработке, рафинированию и производству магнитов для аэрокосмической отрасли могут стать доступными не ранее 2028 года, а сертификация и квалификация способны дополнительно отсрочить этот срок.

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