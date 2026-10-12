Армия США получила первую мобильную тактическую пушку Mobile Tactical Cannon корейского производства, которую планируют испытать в качестве замены 155-мм гаубицам M777. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителей американской армии.

Систему производства Hanwha Defense USA демонстрировали на мероприятии Army Modernization Day на Капитолийском холме ранее в октябре. Исполнительный директор по управлению портфелем наступательных огневых средств бригадный генерал Роберт Дж. Микеш-младший заявил, что армия готовится к испытаниям и планирует собрать отзывы военнослужащих.

Контракт на прототипы

В августе армия США заключила с Hanwha контракт на создание прототипов Mobile Tactical Cannon. Четырехлетнее соглашение стоимостью до почти 263 млн долларов предусматривает закупку до 18 систем для ускоренного прототипирования, испытаний и экспериментов с участием военных. Контракт предусматривает ускоренную поставку первых шести прототипов и содержит опцион еще на 12 установок.

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Представители сообщили, что системы должны пройти серию эксплуатационных экспериментов, призванных проверить их надежность в реалистичных боевых условиях. Mobile Tactical Cannon создана на основе самоходной гаубицы K9, которую южнокорейские военные используют с 1999 года. Варианты этой системы также эксплуатируются в 10 других странах.

Дальность и дальнейшие планы

Hanwha сообщала о создании площадки для интеграции и испытаний в Опелике, штат Алабама, где планирует разрабатывать и вводить в эксплуатацию эти установки. Армия США сначала намерена оснащать новыми самоходными гаубицами бригадные боевые группы Stryker, а затем — мобильные и пехотные бригадные боевые группы. Отдельно в конце августа армия опубликовала запрос на гусеничный вариант Mobile Tactical Cannon, тогда как контракт Hanwha касается колесной системы.

Бюджетные документы на 2027 финансовый год предусматривают использование Mobile Tactical Cannon в программе модернизации 155-мм артиллерийских метательных систем. Она охватывает усовершенствование метательных зарядов, модульных зарядов, систем воспламенения, метательных веществ и упаковки. Документы указывают на необходимость поражать или нейтрализовывать артиллерийские цели на расстоянии до 70 км. Дальность действия M777 составляет менее 24 км, а с боеприпасом Excalibur — до 40 км; для K9 она превышает 60 км. Армия США планирует получить готовую к развертыванию версию Mobile Tactical Cannon к 2031 году.

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